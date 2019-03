Denzel Washington y Frances McDormand protagonizarían la nueva versión cinematográfica de "Macbeth"

Denzel Washington y Frances McDormand se encuentran en negociaciones con el director y guionista Joel Coen para protagonizar una nueva adaptación a al cine de la tragedia "Macbeth", según informó Deadline

Scott Rudin, habitual colaborador de los hermanos Coen, figuraría como productor de un proyecto que todavía está en la fase inicial y tentativa de su desarrollo y que distribuiría en todo el mundo la compañía A24.

La ambición desmedida y la intriga política de "Macbeth", una de las grandes joyas del dramaturgo inglés William Shakespeare, han llegado al cine en varias ocasiones.

Entre ellas destacan la adaptación dirigida por Orson Welles ("Macbeth", 1948), la reinterpretación en clave japonesa del cineasta Akira Kurosawa ("Kumonosu-jô", 1957), o la reciente película del realizador Justin Kurzel con Michael Fassbender y Marion Cotillard encabezando su reparto ("Macbeth", 2015).

Si las conversaciones sobre este proyecto llegaran a buen puerto, esta nueva mirada a "Macbeth" contaría con un equipo ampliamente exitoso y reconocido en Hollywood.

Denzel Washington ha sido nominado en nueve ocasiones a los Óscar y logró llevarse dos estatuillas: mejor actor de reparto por "Glory" (1989) y mejor actor por "Training Day" (2001).

Frances McDormand también es una doble ganadora de los galardones de la Academia de Hollywood, ya que de las cinco candidaturas que ha conseguido a lo largo de su carrera se alzó como vencedora en la categoría de Mejor actriz por "Fargo" (1996) y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017).

Por su parte, Joel Coen, que está casado con McDormand, ha formado junto a su hermano Ethan Coen uno de los tándems más aplaudidos del cine contemporáneo.

Los Coen tienen cuatro Óscar en su vitrina: Mejor guión original por "Fargo", y Mejor película, Mejor dirección y Mejor guión adaptado por "No Country for Old Men" (2007).

Aunque se conocen muy pocos detalles del posible filme sobre "Macbeth", Ethan Coen no aparece por ahora vinculado a este proyecto.

EFE.