Orgullos del talento peruano. ‘Willaq Pirqa’ es elegida como representante peruana para la 38° edición de los Premios Goya 2024 en la categoría de mejor película iberoamericana. Ante ello, la productora Jedy Ortega Moreno habló sobre el reconocimiento que consiguió esta cinta desde la “simpleza”.

Cabe mencionar que la ceremonia para conocer a los ganadores de cada categoría se realizara el sábado 10 de febrero de 2024 en Valladolid, España. ‘Willaq Pirqa’ es una película peruano-boliviana de comedia dramática estrenada el 2022, dirigida por César Galindo y escrita por Galindo, Augusto Cabada y Gastón Vizcarra.

“La película nos permitió conectar con esa parte de nuestra peruanidad que muchas veces no queremos ver... nos mostró personajes que, por primera vez, en la pantalla grande no son el empleado o el terrorista. Son Sistu y su familia”, dijo la productora a Perú21

“Esta cinta también mostró el nivel educativo, la distancia cultural, la época terrorista. Fue todo un reto tocar esos temas dolorosos para nuestro país, sin opacar la historia de Sistu. Ese es el mérito de la película, es una historia simple. Hay que hacer de lo ordinario lo extraordinario”, mencionó Ortega.

Hubo un debate en redes sobre la inscripción de Willaq Pirqa en los Premios Goya 2024 y no en los Oscar 2024

“Solo puedes presentarte una vez a los festivales del mundo, así como a los premios Oscar y Goya. El año pasado nos presentamos a los premios Óscar2023 y no nos seleccionaron. Por eso, este año nos presentamos a los premios Goya”.

“Las películas que la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) presentó en sus redes sociales son cintas peruanas preseleccionadas, son las que se inscribieron. Seguramente hubo algunas películas que no pasaron los requisitos que piden las bases y por eso no entraron, pero no porque la DAFO no acepte su inscripción, sino porque no cumplieron”, aclaró.

“Una vez que la Dafo tiene las películas inscritas convocan a un representante de los gremios cinematográficos y algunos críticos de cine. Ellos ven las películas, las evalúan y eligen la cinta, la que tiene más votos es seleccionada para representar a los Premios Oscar y Goya”, precisó Jedy Ortega.

Finalmente, la productora recomendó a la DAFO brindar datos de las personas que evalúan las cintas “Una recomendación es que pongan los nombres de las personas que hacen esta elección, no solo colocar los nombre de los gremios”, mencionó.

