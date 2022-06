Thor: Love and Thunder es el próximo estreno de Marvel, en donde podremos ver las aventuras de uno de los vengadores originales, Thor, el Dios del Trueno. Varios clips se han lanzado y nos dan pistas sobre la historia que veremos en esta cinta, como el regreso de Jane Foster y el Mjolnir.

Precisamente, muchos fans se han preguntado sobre la relación que tendrá Thor con su antigua arma, pues luego de que su hermana Hela lo destruyera en Thor: Ragnarok, el asgardiano forjó la Stormbreaker, arma que empezó a utilizar y con una naturaleza similar al Mjolnir.

En los clips pudimos ver que es ahora Jane Foster es quien porta el Mjolnir, que es el mismo que destruyó Hela, pues se ve fragmentado. Es más, parece que haber sido destrozado le dio una habilidad más al poderoso martillo, pues se separa en fragmentos independientes que vuelven a unirse a voluntad.

Cabe recordar que Thor usó ambas armas en Endgame, pero el Mjolnir lo obtuvo en su viaje al pasado, pues fue junto con Rocket a conseguir la Gema de la Realidad.

El Mjolnir en Thor se ve fragmentado en los tráilers de la cuarta cinta de la película del Dios del Trueno.

Thor y el Mjolnir aun no se han tocado

Sin embargo, hasta ahora si bien hemos visto tanto al Mjolnir como, evidentemente, a Thor, en los tráilers y avances, Marvel nos ha dado pequeñas escenas en donde el vengador quiere tomar su arma, pero esta parece no responderle.

Así es, Thor a pesar de querer empuñar Mjolnir, este no accede a su llamado, pues al parecer prefiere a Jane Foster como su portadora. Es más, en una escena vemos como Jane tiene el Mjolnir sin ningún tipo de esfuerzo mientras Thor hace su llamado y en lugar de atraer el Mjolni, atrae a la Stormbreaker.

Cabe recordar que, al menos en el Universo Cinematográfico de Marvel, Thor no pudo empuñar su poderoso martillo una sola vez, en su primera película en solitario, momento en el cual Odín hechiza al Mjolnir para que pueda portarlo solo “si quien sea digno”.

Así, Thor fue exiliado y no podía cargar con el Mjolnir, lo que hizo que aprenda una lección. Por otro lado, la única vez que vimos este legendario martillo en manos de otra persona aparte de Thor, fue en Endgame, cuando Steve Rogers demostró ser digno y pudo empuñarlo y usar el poder del trueno incluso.

Es en Endgame donde vemos además que ambas armas, tanto el Mjolnir como el Stormbreaker, atendían el llamado de Thor, incluso vimos como el martillo viajó directamente a la mano del Capitán América antes de decir su icónica frase “Vengadores, unidos”, para iniciar la épica batalla contra las huestes de Thanos.

Capitán América levanta el Mjolnir en "Avengers: Endgame"

Ahora vemos como Thor no es capaz de hacer que el Mjolnir atienda su llamado, algo que ha provocado que los fans especulen la condición que tiene el martillo para poder ser portado y se plantean la interrogante: ¿Thor ha dejado de ser digno?

Recordemos que en su viaje al pasado, en Endgame, llamó al Mjolnir de otra época y este llegó a su mano, causando emoción en el asgardiano, quien exclamó: “Aún soy digno”. Esta emoción se entiende sabiendo que Thor tenía sentimientos de culpa por no haber matado a Thanos antes del chasquido en Infinity War.

Por ahora no sabemos si es que el Mjolnir, al ser destruido y vuelto a restaurarse, ha cambiado en algo, o si mantiene o no el hechizo de Odín. Por ahora tenemos que esperar a que la película nos de una respuesta en concreto, pues de momento no podemos decir que Thor haya hecho realmente algo que lo haya vuelto “indigno” de portar el martillo.

La cuarta película de Thor llegará a las salas de cine este 7 de julio. Dirigido por Taika Waititi, la cinta causa gran expectativa entre los fans, y esperemos nos brinden una respuesta sobre la ahora particular relación entre Thor y su emblemática arma, el Mjolnir.

VIDEO SUGERIDO

Lorena Obregón y Alvaro Treneman nos traen 10 recomendaciones de películas, series y documentales para celebrar la diversidad por el mes del Orgullo, ¿se animan a verlas? o ¿qué película o serie falta?.