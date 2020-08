El mundo del entretenimiento está de luto. Chadwick Boseman, la estrella de Marvel Studios que protagonizó la película “Black Panther”, falleció el viernes 28 de agosto del 2020 luego de una batalla de cuatro años con el cáncer de colon. Su representante así lo confirmó en sus redes sociales con un mensaje de la familia.

“Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman”, se lee en el comunicado publicado en el Twitter oficial del artista. “Fue el honor de su vida dar vida al rey T’Challa en Black Panther. Su familia agradece su amor y oraciones, pidiéndoles que continúen respetando su privacidad en este tiempo difícil”.

Antes de convertirse en un superhéroe de Marvel, Chadwick Boseman comenzó a hacerse un nombre en la televisión participando en capítulos de “Law & Order”, “CSI: NY”, “ER”, “Cold Case”, para luego dar el salto al cine siendo mayormente conocido por su interpretación de varias personas icónicas de la historia.

Ya sea como Jackie Robinson en “42″, James Brown en “Get on Up” o Thurgood Marshall en “Marshall”, Boseman será siempre recordado por su increíble trabajo y por formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su pronta partida ha dejado a muchos fans perplejos que no conocían el estado del actor antes de su muerte.

¿CÓMO Y DE QUÉ MURIÓ CHADWICK BOSEMAN?

Tal como indica la publicación oficial en Twitter, Chadwick Boseman padecía de cáncer de colon desde el 2016, cuando comenzó una larga lucha por superar esta enfermedad a la vez que cumplía sus obligaciones grabando “Captain America: Civil War” y “Message from the King” durante esos años.

El director de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció por primera vez que Boseman había sido elegido para interpretar a T’Challa, también conocido como Black Panther, el 28 de octubre de 2014, en una presentación de prensa junto a otros personajes de la compañía para anunciar todo lo que vendría luego en el UCM.

A pesar de las complicaciones de su situación, logró grabar siete películas luego de confirmarse su cáncer de colon, sumando a su filmografía “Marshall”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame”, “Da 5 Bloods” y “Ma Rainey’s Black Bottom”, que será estrenada en el futuro porque aún la están editando.

Chadwick Boseman, la estrella de Marvel Studios que protagonizó la película “Black Panther”, falleció el viernes 28 de agosto del 2020 luego de una batalla de cuatro años con el cáncer de colon (Foto: Twitter / Chadwick Boseman)

Pero, ¿por qué los fans no supieron nada de su enfermedad? Esto se debió a una decisión personal de Chadwick y su familia cuando recibieron la noticia en el 2016 que tenía cáncer de colon en estado III. Lastimosamente, el mal avanzó hasta el estado IV provocando su muerte este año.

Tanto su familia, amigos y miembros de la producción de las películas en las que participó desde el 2016 guardaron este secreto, según The Washington Post, uno que no podía ser ocultado por las numerosas ocasiones que tuvo que pasar por cirugías o quimioterapias para poder estabilizar su situación y seguir trabajando.

Numerosas estrellas del cine y la televisión han mostrado su apoyo a la familia de Chadwick en estos momentos, respetando su privacidad hasta que puedan dar más detalles de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Según el comunicado oficial, el actor falleció en su hogar en Los Ángeles, junto a su esposa y familia a su lado. Que en paz descanse.

