Daniela Vega: "(Chile) no me entrega la posibilidad de llevar mi verdadero nombre"

La actriz transexual Daniela Vega , y el equipo ganador del Oscar a mejor película extranjera por 'Una mujer fantástica', visitaron el Palacio de la Moneda para reunirse con Michelle Bachellet.

Aunque el encuentro con la saliente mandataria se realizó en estricto privado, los galardonados ofrecieron una conferencia de prensa después de la reunión. Sebastián Lelio, director del film, calificó la charla de 'amena' y 'relajada'.

Cuestiona

En tanto, a través de un discurso poderoso, Daniela Vega, cuestionó al gobierno chileno por evadir el trámite del proyecto de identidad de género , que establece mecanismos para cambiar el sexo legal de las personas transexuales y transgénero.

"En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre. Porque el país donde nací no me entrega esa posibilidad, y el tiempo pasa, el reloj corre y la gente se va esperando eso", señaló frente a las cámaras.

En otro momento indicó que el cine, como todo arte, intenta comprender al ser humano. "Esta película trata de buscar los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, que cuerpos son o no conquistables y quiénes ponen estos límites".

Ayer, tras la urgencia que le puso el gobierno, el proyecto de identidad de género avanzó en su tramitación para ser revisado por una Comisión Mixta.