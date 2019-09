Los deportes extremos siempre serán una excelente opción para liberar energía y, además, para conocer la naturaleza desde otra perspectiva. Si eres amante de la adrenalina o disfrutas de ella, aunque sea de lejos, no puedes dejar de ver estas cuatro cintas donde la aventura está asegurada.

El Shee (2018): Es un cortometraje peruano que retrata la excitante vida del trail runner Emerson Trujillo. La producción, realizada por Juan André Coriat, narra los pasajes más emotivos del deportista: sus inicios, su fuente de inspiración y como este deporte le cambió la vida. Cabe resalta que Trujillo ha representado al Perú en diferentes competencias a nivel mundial.

Touching The Vold (2004): En español ‘Tocando el vacío', es una película biográfica que retrata la expedición de los alpinistas británicos Joe Simpson y Simon Yates y su ascenso al Siula Grande, en la Cordillera Huayhuash, ubicada en los Andes. La cinta es del director Kevin Mcdonald.

Into the wild (2007): Es producción del reconocido Sean Peen, que está basada en el best seller de John Krakauer (1996). El material pone en escena la vida de un joven que decide cambiar su vida en la ciudad para internarse en la naturaleza.

Free Solo (2018): El documental exhibe la preparación del escalador Alex Honnold, quien asciende 900 metros a la montaña El Capitán, lo curioso es que lo realiza sin sistema de seguridad. La producción, del director E. Chai Vasarhelyi y el fotógrafo Jimmy Chin, recibió un Oscar al mejor documental del 2019.

PON A PRUEBA TU ADRENALINA

Este año, El Mountain Fillm Festival, realizado por The North Face, tiene como temática central los deportes de aventura con énfasis en la exploración,expedición, interacción armoniosa con el medio ambiente y la cultura de montaña.

Los interesados en participar, cineastas profesionales o aficionados nacionales y extranjeros, deberán presentar producciones grabados en Perú y/o narrar la historia de peruanos vinculados a la temática del concurso.

Las cintas deben ajustarse a cualquiera de las tres categorías: Deportes de montaña, People´s Choice y Exploración y aventura. Las inscripciones estarán vigentes hasta el jueves 31 de octubre. Más información en las cuentas de Facebook e Instagram de ‘The North Face’ (Perú).