Después de meses de especulaciones, Marvel Cinematic Universe (MCU) finalmente ha encontrado su Daredevil. El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que Charlie Cox será el Matt Murdock de la franquicia en caso de que regrese en algún momento en el futuro de la MCU.

El actor Charlie Cox interpretó a Daredevil en la serie de Marvel y Netflix por tres temporadas antes de ser cancelada. Desde entonces, los seguidores de Marvel han esperado con ansias el regreso de uno de los abogados más prominentes en Nueva York. Incluso se ha rumoreado que el actor podría regresar en “Spider-Man: No Way Home”, cuyo estreno está programado para el 15 de diciembre.

Pero la aparición de Daredevil en “Spider-Man: No Way Home” no ha sido el único gran rumor que se ha creado los últimos. Y, de hecho, las especulaciones volverán con más fuerza luego que Feige anunciara su incorporación en un futuro al MCU. No solo eso, sino que el propio actor habló al respecto. Entonces, ¿cuándo y dónde será el regreso del Matt Murdock a Marvel?

De acuerdo a ciertos usuarios de Twitter, la persona que aparece junto a Peter en este cuadro es Matt Murdock (Foto: Sony Pictures/ Marvel Studios)

¿QUÉ DIJO KEVIN FEIGE SOBRE DAREDEVIL?

Como parte de la gira de prensa de “Spider-Man: No Way Home”, Kevin Feige confirmó que Charlie Cox será el Matt Murdock de la franquicia. “Si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil”, dijo. “Dónde vemos eso, cómo vemos eso, cuando vemos eso, está por verse”, agregó.

¿Y CHARLIE COX QUÉ DIJO AL RESPECTO?

Charlie Cox no ha querido ahondar en el tema y solo ha sugerido que no quiere arruinar ninguna revelación potencial que Marvel tenga. “Si existiera la posibilidad de que eso suceda en el futuro, no quiero decir algo que pueda poner en peligro esas posibilidades porque la gente de alto nivel en Marvel, tal vez ven estas cosas o escuchan lo que digo y tal vez eso influya”, señaló Cox. “No lo sé. No tengo idea. Me encanta lo apasionados que son los fanáticos y me siento muy, muy, muy conmovido de que tantos de ellos se hayan conectado y hayan hecho oír sus voces sobre el deseo de que yo regrese”, agregó.

Daredevil/Matt Murdock (Foto: Marvel)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL REGRESO DEL DAREDEVIL DE CHARLIE COX?

El primer teaser de “Spider-Man: No Way Home” hizo que se encendieran las alarmas y algunos afirmaron haber visto el brazo de Cox en una escena de la sala de interrogatorios de la policía de Nueva York. Al respecto, el actor desmintió los rumores: “Ciertamente no es con mi Daredevil. No estoy involucrado en eso. Si eso es cierto, no es conmigo. Es con otro actor”, dijo.

Por otro lado, el tercer episodio de “Hawkeye” de Disney Plus presentó, aunque sin ser visto, al “tío” del personaje Maya Lopez / Echo, y en los cómics, el padre adoptivo de Maya fue Wilson Fisk, alias Kingpin, el enemigo de Daredevil y Spider-Man. Si Kingpin de hecho aparece en la serie, ¿Matt Murdock puede también hacerlo?

Finalmente, “She-Hulk” debutará en Disney Plus en 2022, y tendría sentido que Jennifer Walters (Tatiana Maslany) viaje en los mismos círculos que su compañero legal Matt Murdock.

Sin duda, la aparición de Daredevil en el MCU será una de las más esperadas por los fans de Marvel. Por lo pronto no está claro cuándo será su regreso; mientras tanto, los fanáticos dejarán volar su imaginación. Pronto lo sabremos.