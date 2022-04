El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la 94° edición de los Premios Óscar, evento en el que CODA recibió el máximo galardón como Mejor Película 2021. Ni bien se anunció el nombre, parte del elenco y la producción subieron al escenario para recibir la estatuilla dorada, entre los que estaba Eugenio Derbez, quien dio vida a Bernardo Villalobos o simplemente ‘Mr. V’, el director de coro del instituto.

Mientras ellos eran ovacionados por los asistentes, hubo alguien que no estuvo presente en el Dolby Theatre de Los Ángeles para festejar con el actor mexicano tan importante logro en su carrera profesional; nos referimos a Alessandra Rosaldo, su esposa.

La ausencia de la madre de su hija menor generó muchas interrogantes entre sus seguidores, quienes pensaban que la vocalista de Sentidos Opuestos no había podido asistir porque estaba en plena gira en el país azteca, pero no fue así, ya que otra poderosa razón la obligó a no estar al lado de su pareja en la ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La actriz canadiense Amy Forsyth, el actor estadounidense Daniel Durant, el actor mexicano Eugenio Derbez, la actriz británica Emilia Jones, la actriz estadounidense Marlee Matlin y el actor estadounidense Troy Kotsur, ganadores de la mejor película por "CODA" (Foto: Valerie Macon / AFP)

LA RAZÓN POR LA QUE EUGENIO DERBEZ NO LLEVÓ A LOS ÓSCAR A ALESSANDRA ROSALDO

No es que Eugenio Derbez haya querido estar solo el día de los Premios Óscar, sino que se presentaron algunos inconvenientes para que Alessandra Rosaldo estuviera a su lado; y no precisamente por un compromiso laboral en México. Como se sabe, ella dio un concierto en Puebla el 26 de marzo como parte del “90s Pop Tour”, presentación que cumplió, por lo que intentó de todas las formas posibles estar al lado de su esposo, pero no pudo.

Eugenio Derbez y su hijo Vadhir asisten a la Fiesta de los Óscar de la Feria de Vanity de 2022 después de la 94° entrega de los Oscar en el Centro de Artes Interpretativas Wallis Annenberg en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo?

Debido a que la ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas iba a ser solamente horas después del show que había ofrecido, la cantante trató de viajar a Los Ángeles, algo que no logró.

“Estaba complicada la logística, pero además de todo: los boletos estaban muy contados; entonces, no había boleto para mí. Yo hubiera hecho todo lo humanamente posible: hubiera movido cielo, mar y tierra, obviamente, por estar ahí con él. Además, ese fin de semana tuvimos dos conciertos de ‘90s Pop Tour’, estuvimos en Puebla la noche anterior; en fin, estuvo muy complicado, y a la mera hora, cuando vimos que no iba a ser posible, le dije: ‘No pasa nada’”, señaló al programa “Ventaneando”.

Contó que, tras hablar con Derbez de la situación, lo mejor era esperarlo en México, ya que su esposo iba a regresar de inmediato porque está participando de una producción en el país azteca. “Vadhir estaba allá [en EEUU]), pero también él [Eugenio] al día siguiente venía para acá otra vez; entonces, no valía mucho la pena [viajar]”.

Le señaló que lo vería con su hija

Para no poner triste a Eugenio, Alessandra le indicó que iba a seguir todo desde su casa junto a su pequeña. “Entonces le dije: ‘¿Sabes qué?, prefiero verlo con Aitana. Prefiero que las dos te veamos juntas y ya luego nos vemos acá en México’”.

Y así sucedió, el 27 de marzo, CODA se llevó el máximo galardón de los Óscar, hecho que la emocionó hasta las lágrimas, calificando el momento como “mágico”.

En sus redes sociales, Rosaldo publicó el video con su reacción y la de Aitana cuando mencionaron al filme ganador. Los gritos, aplausos, y sobre todo mucha alegría invadieron su hogar. “Un pedazo de mi corazón está roto por no haber estado ahí contigo en ese momento, pero he de decir que fue hermoso vivirlo con Aitana y juntas aplaudirte, celebrarte y verte brillar en ese escenario. Te amamos con toda el alma y estamos inmensamente orgullosas de ti. ¡Felicidades mi amor! ¡Te dije que éste sería el 27 más feliz de todos!”, escribió la cantautora de 50 años.