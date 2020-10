“Crepúsculo” sigue siendo una de las obras más habladas de los últimos años a pesar de ya llevar un tiempo desde que se estrenó la última película de la saga. Sus actores principales están ahora en otros proyectos, como “The Batman” con Robert Pattinson y “Happiest Season” con Kristen Stewart, pero sus fans nunca olvidarán su paso por la franquicia de vampiros.

A la par, otros actores como Taylor Lautner han quedado un poco en el olvido, ya que se han concentrado en otros proyectos más allá de continuar su carrera en el cine y la televisión. Aún así, los fans no se podrían imaginar a otro Jacob Black que no fuera interpretado por Lautner, por más que casi no consigue el papel y es reemplazado.

Como se recuerda, Michael Copon iba a hacer de Jacob en “New Moon”, aunque Lautner ganó el peso necesario para continuar con el papel. De igual forma, cuando se estaban haciendo castings para este rol, Tyler Posey adicionó para actuar junto a Kristen Stewart, algo que tampoco se dio por la decisión de mantener su papel el actor original.

Lo que tal vez pocos sabían, el protagonista de “Teen Wolf” tenía mucha ilusión de participar en las películas de “Crepúsculo”, ya que tenía un gran crush con Kristen Stewart. Así lo confesó el mismo Tyler en una entrevista con Access, contando su experiencia junto a la actriz que compartió con él más que la audición.

LA VEZ QUEE TYLER POSEY AUDICIONÓ PARA “CREPÚSCULO”

El actor que en ese entonces había aparecido en películas como “Collateral Damage” y “Maid in Manhattan” recibió la noticia de que podría haber un casting nuevamente para el papel de Jacob Black en “New Moon”, la segunda película de la saga de “Crepúsculo” que parecía tener un gran futuro en el cine luego del éxito de la primera entrega.

Tyler Posey entonces se dirigió a realizar las pruebas junto a otros actores y en una de ellas estuvo al lado de la misma Kristen Stewart. Durante la entrevista con Access, admitió que nunca olvidaría ese día cuando tuvo que audicionar para la saga de películas, porque tenía ‘algo' con la actriz:

“Yo era un gran admirador suyo debido a “Panic Room”. La amaba a ella y a Jodie Foster. Yo estaba un poco enamorado de ella. Tuve mi tutor escolar en “Maid in Manhattan” y también fue su tutor escolar en “Panic Room”. Entonces teníamos la misma maestra, y sentí esta conexión con ella. Estaba enamorado de ella. Y luego tenía 16 años, crecí y audicioné con ella,” recordó el actor.

Tyler Posey de Teen Wolf audicionó para ser Jacob con 'ayuda' de Kristen Stewart en "Crepúsculo" (Foto: MTV)

Además, recordó que cuando él estaba audicionando para diferentes roles en el cine y la televisión, vio a Taylor Lautner varias veces optando por los mismos papeles. Llegó al punto de que decidieron entablar una amistad por este motivo, hablando cada vez que se encontraban haciendo pruebas para los diferentes roles a los que postulaban.

“Creo que fue a mi misma escuela, siempre fue un chico muy amable y uno de los más dulces que he conocido. Me alegra saber que yo obtuve a mi hombre lobo y él obtuvo el suyo, me alegra como funcionaron las cosas”, recalcó Tyler Posey a la entrevistadora antes que revelara el gran crush que tenía por Kristen Stewart.

A casi dos años del estreno de “New Moon”, Posey formó parte del elenco principal de “Teen Wolf”, una de sus series más famosas que lo acompañaría hasta el 2017 con el final de temporada. Las cosas hubieran sido muy diferentes si él conseguía el papel principal en la saga de “Crepúsculo" y los fans agradecen hoy en día que ambos consiguieran sus respectivos papeles en sus obras más famosas.

