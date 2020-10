“Crepúsculo” se ha convertido en una de las películas más populares entre los jóvenes adultos que vivieron su estreno en el 2008. La saga fue criticada con cada nueva cinta en su salida al cine, pero su legado sigue siendo discutido ya sea por su mala recepción entre los críticos o por los memes que generó la franquicia.

La misma sigue la historia de Bella Swan, interpretada por Kristen Stewart, que conoce al vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) y comienza una aventura romántica entre ambos mientras luchan por conservar su amor a la par que la misma sociedad oculta de los chupa sangre los persiguen por ser un romance prohibido.

Además, en el camino Bella llega a confundirse un poco con Jacob Black (Taylor Lautner), un hombre lobo que a diferencia de los vampiros ellos si crecen y maduran como las personas normales. Al final, la misma Bella decide quedarse con Edward y hasta tienen una hija llamada Renesmee, un híbrido entre vampiro y humano.

Sin embargo, por sobre todo “Crepúsculo” es una historia de amor, y algunas fans se han preguntado si Kristen Stewart alguna vez habló de quien besa mejor, Robert Pattinson o Taylor Lautner. Sorprendentemente, ninguno de ellos fue calificado como el que mejor besa del elenco de “Crepúsculo”.

KRISTEN STEWART REVALA QUIÉN FUE EL QUE MEJOR BESA DEL ELENCO DE “CREPÚSCULO”

"Midnight Sun" es el nuevo libro de Crepúsculo donde se contará del romance de Edward Cullen y Bella Swan basado en la perspectiva de él. (Summit Entertainment)

En una entrevista con Collider, la actriz confesó que mientras grababa las películas llegó a conectar mucho con Bella Swan, por lo que una de las escenas más difíciles que grabó en la franquicia fue el beso con Taylor Lautner. No se debió a la habilidad del actor con esta acción, sino a que era la primera vez que Bella enfrentaba realmente sus sentimientos con Jacob:

“Una de las escenas más desafiantes probablemente sería besar a Jacob de verdad, finalmente por primera vez, y ver que había un camino diferente por recorrer que también era deseable”, compartió en la entrevista. “Entonces, tengo que entrar y hablar con Edward sobre eso, y es una dinámica tan diferente a la que hemos tenido. Era una Bella diferente. Nunca había tenido que interpretar a alguien que hubiera hecho cosas así, así que fue difícil y estaba muy nerviosa”.

Jacob y Bella son grandes amigos, aunque él siempre quiso algo más (Foto: Summit Entertainment)

Por su parte, también compartió que este beso era un momento importante en la vida de Bella porque se trataba de uno de los tantos errores que había cometido, pero era uno único. Ella siempre trató de emendar sus errores y en ese momento se mostró avergonzada y al mismo tiempo asustada por lo que había hecho.

Más adelante, en la entrevista reveló quién de los actores de “Crepúsculo” había sido el mejor dando un beso. El mismo entrevistador mencionó a Robert Pattinson, Taylor Lautner y agregó a una persona más a la lista: Dakota Fanning. Para su sorpresa, fue esta última la elegida por Kristen Stewart como la mejor besadora del elenco.

Dakota Fanning en "Twilight" (Foto: Summit Entertainment)

A pesar de que ambas no se besaron en las películas de “Crepúsculo”, Stewart y Fanning actuaron juntos en la película “The Runnaways”, donde no solo compartieron besos entre ellas, sino también con otros miembros del elenco al ser una película que contaba la historia de la banda homónima de 1975.

Ahora, Stewart mencionó que esta respuesta la dio porque “era la opción más fácil”, un movimiento inteligente considerando que hasta el día de hoy los fans siguen divididos entre el Equipo Jacob y el Equipo Edward, dos grupos que apoyan a sus respectivos personajes como la mejor opción para Bella aún después de que esta última se haya quedado con Edward y Jacob se haya imprimado de Renesmee.

