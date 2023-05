El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo en todo el mundo y sus seguidores lo hacen notar con distintas actividades temáticas. La fecha se reconoció oficialmente en 2013, tras la adquisición de Lucasfilm y los derechos de la franquicia por Disney el año previo.

´Que el 4 esté contigo, Maggie, felicidades´, es la traducción de la frase que el partido conservador anunció en el London Evening News para felicitar a Margaret Thatcher por asumir el cargo de primera ministra británica en 1979. Esta historia de origen fue reconocida posteriormente por Lucasfilm.

Otra versión surge después, en los 2000, ya en la era de las redes sociales. Una broma basada en la frase de Star Wars ´Que la fuerza te acompañe´ (´may the force be with you´) se popularizó en internet. La fecha tiene un parecido a la fonética de la frase en el idioma anglosajón (force = four), por lo que se convirtió en un momento especial para los fanáticos de la saga.

Con el paso de los años, la fecha tomó fuerza hasta llegar a convertirse en un día festivo e incluso se expandió a la vida real con eventos en Toronto. Este año el ´Star Wars Day´ retorna al Rec Room Toronto luego de cuatro años (la última edición fue en 2019).

Este día también se han realizado distintos lanzamientos series completas o avances: el final de la serie The Clone Wars 10 (2020); la serie animada Spin-Off de “The Clone Wars”, Star Wars: The Bad Batch (2021) y el segundo trailer oficial de la serie Obi-Wan Kenobi (2022). Todos mediante la plataforma de streaming Disney +

Además, hay ofertas en línea y en las tiendas de productos y juegos de Star Wars; comida de la saga en abundancia y eventos en los que se anima a los fans a disfrazarse o a jugar a trivias, o simplemente a disfrutar de su franquicia cinematográfica favorita.

En Perú

La nueva edición de ´El Festival de las Galaxias´ se presenta del 4 al 6 de mayo en una nueva edición en el Día del Cómic Festival del 4 al 6 de mayo en la avenida de La Peruanidad en Lima (al lado del Campo de Marte). Hoy el ingreso es libre de 6 pm a 10 pm

´Más allá del cosplay´, ´Las mujeres en Star Wars´ y ´El retorno del Jedi 40 años´ son algunos de los conversatorios que se realizará en el evento junto al público. Los horarios y la programación pueden consultarse por sus redes sociales.

En Lima, la cafetería Origen Tostadores de Café tiene toda la temática de Star Wars los 365 días del año, y en esta ocasión alista sorpresas en sus diversos locales de Pueblo Libre, Surquillo y Magdalena.