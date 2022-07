Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel fueron testigos de una de las apariciones más esperadas en la franquicia: la aparición de Reed Richards, más conocido como Mr. Fantástico, interpretado por el actor John Krasinski, un pedido de los mismos fans que se hizo realidad en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura.

Sin embargo, hay detalles detrás del fichaje de Kransinski para interpretar al líder de los Cuatro Fantásticos, y un dato increíble fue lo que reveló su compañero de reparto, Anson Mount, quien dio vida a Blackbolt, el inhumano que fue parte de los Illuminati del universo 838.

En una entrevista, Mount reveló que su escena la realizó cuando Krasinski no había acordado participar en la cinta, es decir, no estuvo junto a Reed Richards cuando realizó las escenas de los Illuminati en la cinta de Doctor Strange.

“¡No, en realidad no estaba allí! (Risas) Estaba filmando a Picard. Esa fue una filmación muy interesante porque mi papel surgió en las nuevas tomas. Como pueden imaginar, varios de los actores estaban bastante ocupados. Patrick Stewart no estaba allí. Chiwetel Ejiofor no estaba allí. El contrato de John Krasinski ni siquiera estaba hecho. Él no estaba allí”, reveló Mount.

Teníamos actores interpretando esos papeles, sabiendo que iban a sustituir sus tomas o trasplantar rostros. Nunca he hecho nada así, y no podía creer lo bien que encajaba”, añadió.

Así pues, Mount fue parte de las tomas de los Illuminati aun cuando no se sabía si Krasinski iba a ser el popular Reed Richards, lo que quiere decir que uno de los momentos más brutales e impactantes de la cinta se elaboró, por así decirlo, en los últimos momentos de. la producción.

Esto puede dar ciertas luces de por qué la batalla entre los Illuminati del universo 838 y Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, no fue tan extendida como muchos hubieran querido que sea, pues fueron derrotados fácilmente por una Wanda que deambulaba en un universo que no era el suyo.

Quizá este poco tiempo hizo que no exista una gran batalla, algo más desarrollada, entre los personajes antes mencionados, un detalle que fue uno de los puntos más criticados por el fandom marvelita.

Aun no se sabe si Krasinski volverá a ser Reed Richards en las futuras entregas de Marvel, algo que se preguntan muchos luego de la confirmación de una película sobre los Cuatro Fantásticos, que lideraría el propio Mr. Fantástico.

