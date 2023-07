Tuvimos el deleite de ser invitados este viernes a la conferencia de prensa para la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie (El Lobo de Wall Street y Yo, Tonya) y dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas). Al evento fueron invitados los principales actores del elenco: la misma Robbie, Ryan Gosling (Ken) y América Ferrera.

En principio, los actores apreciaron el haber trabajado con Greta Gerwig, la directora de la cinta.

Margot Robbie, actriz que será Barbie en la cinta habló a fondo de ello: “Greta siempre fue la directora ideal para esta película. Es tan inteligente y tan creativa, creímos que sería la persona indicada para esta película. Para representar un ícono como Barbie, creímos que tenía todas las cualidades para hacer una película divertida y con suficiente mensaje.”

Más adelante habló de los desafíos que encontró al interpretar a la muñeca:

“Tan difícil no fue, pero queríamos ver qué tanto se podía adaptar el mundo de la muñeca. Cómo nos movemos, cómo funciona el mundo...Fue muy divertido y creativo crear este mundo. Que se sienta realista y plausible, y sea un contraste contra el mundo humano cuando Barbie llega ahí. Creo que el equipo de producción estuvo feliz porque pudieron sacar a su niño interior al diseñar”.

Luego se les preguntó cual fue el accesorio creado para la película que más les llamó la atención.

“Oh, el tobogán fue lo favorito. Creo que fue lo que pedí a Greta ante todo. “Quiero un tobogán que vaya de su casa a su piscina.” Si pudiera, le pediría al arquitecto de mi casa que crea eso”, comenta entre risas.

Para América, lo emocionante fue al auto icónico de Barbie, un convertible rosado: “Fue genial, tan surrealista. Hubo tantos detalles en la creación del auto, qué tan grande debía ser para que nos veamos grandes, que imiten el tamaño de muñecas a ratos. Y fue organizado por un control remoto, lo que fue tan divertido”.

Se preguntó sobre el valor del personaje de América Ferrera, que interpreta un personaje original creado para la película.

“Se trata de la conexión de Barbie con las mujeres adultas. Nosotros los humanos la creamos, y varias niñas que juegan con Barbie más adelante son influenciadas por ella. Así que interpretar a una mujer adulta que todavía tenga aspiraciones y sueños infantiles, creo que explica bastante sobre lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestra humanidad”, comentó la actriz.

Margot Robbie como Barbie.

Se preguntó a Robbie sobre el valor de Barbie y su mensaje hoy en día. Por años se ha considerado a la muñeca como un símbolo empoderado por sugerir que uno “puede ser lo que quiera”.

“Bueno, puede ser algo abrumador decir “tu puedes ser todo”; todos queremos hacer de todo. Un mensaje que a mí me captó fue: “Eres suficiente. Como lo haces está bien.” Creo que es un mensaje que a la gente le gustará.”

América también habló: “Para mí, Barbie por años solo representaba una sola manera de ver a la belleza y al éxito. Creemos que con esta película podremos mostrar la belleza de lo que uno es, cómo el éxito varía de persona en persona, y eso es suficiente.”

Como broma, se preguntó a Ryan Gosling cómo se sintió la primera vez que se vistió como Ken.

“Sería como tomar tequila. Es divertido pero luego te da jaqueca...” comentó ante las risas del público. También hablaron de cómo fue algo saturador trabajar con tanto rosa.

La película usó una alta cantidad de rosado para los sets.

América habló más del mensaje de la película.

“Es divertido, es una celebración de nuestras diferencias. De quererte a ti mismo como tú eres, y votar aquello que no sirve. Y que podemos cambiar, si queremos. Y nos hace entender más al mundo. El mundo no es perfecto, y nosotros no siempre nos sentimos perfecto. Eso me ayudó bastante a mí, a adorar a las imperfecciones. Yo no crecí jugando con Barbies, no me sentía representada, así que me parece increíble que este ícono mundial se haya adaptado a los tiempos, a representar a diferentes personas. Es tan emocionante ser testigo de eso.”

A Robbie le parecieron encantadoras las palabras de Ferrera. “Serías la mejor presidenta del país,” comenta risueña a su compañera de trabajo.

Otro elemento que Robbie encontró maravilloso fue el hecho de que distintos miembros de la producción e incluso gente de otros grupos de filmación entraban al set a observar el mundo de Barbie. “Gente de Rápidos y Furiosos, que se filmaba en el mismo set, entraron curiosos a ver qué ocurría entre tanto rosa.”

Como últimas palabras, Robbie comentó sobre el hecho de que esta película está siendo tan anticipada por tantas personas. “Es lo que quiere la gente ahora, diversión. Todos esperan con emoción lo que traiga esta película. Quizá es lo que necesitamos.”

Barbie: la película se podrá ver exclusivamente en cines a partir del 21 de julio.