El compositor peruano Erick del Aguila se ha destacado en los últimos años por su trabajo como musicalizador de producciones de primer nivel en Hollywood. El productor musical ha realizado importantes trabajos para películas, series de televisión, documentales, videojuegos incluso ha tenido participación en instalaciones sonoras, producciones discográficas, y presentaciones en vivo.

Entre sus más recientes trabajos se destaca la consultoría musical para la recordada película ‘Transformers: El despertar de las Bestias’, la musicalización para ‘Pachacútec: La Escuela Improbable’, documental producido por Gastón Acurio que se estrenó en el Festival de San Sebastián este año, y la música y diseño sonoro para el documental peruano La Danza de los Mirlos, que inauguró el Festival de Cine de Lima 2022 y se estrenará a inicios del próximo año.

Además, realizó musicalizaciones para Year Zero, producida por la directora ganadora del Oscar Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty y The Hurt Locker) y Cannabis Buyers Club, que se estrenaron en el Tribeca Film Festival 2022 y la última serie de Grindr, Bridesman, película ganadora del Festival de SXSW 2021. Otros créditos de este músico peruano son las cintas peruanas “Islandia”, ganadora del Festival de Lima “Círculo de Tiza” y “Tiempos Futuros”.

Sobre su trabajo en la última película de la saga de Transformers, Del Aguila señaló que se siente satisfecho de este trabajo. “Conocí a Jongnic Bontemps, compositor de esa cinta en Los Angeles, y desde el inicio me llamó para consultarme sobre los sonidos, ritmos, e instrumentos peruanos que se podría usar para esa producción. Lo asesoré sobre diferentes instrumentos y le recomendé diferentes ensambles y músicos y combinaciones interesantes musicales que se podrían usar para ciertos momentos en la película. Me gustó mucho el resultado final”, afirmó el musicalizador peruano.

Graduado de Berklee College of Music y el programa de Scoring for Motion Pictures & TV de University of Southern California y ganador de la beca Grant de la Comisión Fulbright, Del Aguila ha trabajado en musicalizaciones para Netflix, Disney+, ABC, NBC, CBS, Fox, Showtime, Lifetime, entre otros, en series y películas como Empire, Dexter, Girlfriends Guide to Divorce, SWAT, The Get Down, CHIPs, UnReal, Luke Cage, Vital Signs por Dr. Dre, y en festivales como Sundance, SXSW, Tribeca, AFI Fest y LA Film Festival, Palm Springs Shortfest. Además ha grabado su música en Warner Bros. Eastwood Scoring Stage, Capitol Studios, y East West Studios en Los Angeles, CA.

En 2016, musicalizó “The Fare”, que ganó el Primer Premio en los Premios de Cortometraje de Herencia Hispana en Washington DC. En 2014 realizó la música de “Jellyfish”, que se llevó a casa el Gran Premio del Jurado en Outfest, y ese mismo año, trabajó en “Contrapelo”, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca, y estuvo en la lista corta de los Premios de la Academia (10 mejores) cortometraje de acción en el 88vo Oscar.

Como productor musical Del Aguila ha sacado varios discos y singles bajo el alias Selvagia y MU, en diferentes sellos como ZZK Records (Argentina), Majia (TX), Terror Negro (Perú), Eck Echo (Berlin), TVL rec (Argentina), Folcore Records (Barcelona), entre otros. Sin duda un currículum impresionante que se destaca por la diversidad musical en los diversos proyectos que ha encarado el peruano tanto en el extranjero como en su propio país.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO SUGERIDO: