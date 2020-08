Solo faltan duos películas para cerrar la historia de la franquicia de Fast and Furious , considerada una de las más exitosas del género de acción. Aunque por la pandemia del COVID-19, “Fast and Furious 9″ se retrasó hasta el 2021 y no hay fecha para la décima entrega, este será el final de la saga y muchos creen que solo hay una forma adecuada de terminar: trayendo de vuelta a Brian O’Conner.

Si has seguido la historia de Rápidos y Furiosos desde el principio, sabrás que Brian O’Conner es una pieza clave en la línea de tiempo, al menos hasta la muerte de Paul Walker, actor que ha interpretado al exoficial del FBI desde la primera entrega. Sin embargo, la historia de su personaje no ha tenido un cierre... al menos el que esperan los fans de la llamada ‘Fast Saga’.

La muerte prematura de Walker durante el rodaje de “Fast 7” terminó retrasando la producción de la película y, posteriormente, su fecha de lanzamiento; incluso Universal pensó en cancelarla por completo. Pero, las escenas del actor terminaron siendo reescritas y filmadas con la ayuda de la captura de movimiento y una actuación de sus hermanos, Cody y Caleb Walker.

¿Reaparece Paul Walker en Rápidos y Furiosos? (Foto: Universal Studios)

¿Existe una posibilidad de volver a ver a O’Conner? Muchos fans consideran que un buen cierre de la historia sería con la vuelta de Brian. Sobre todo, teniendo en cuenta que un integrante del equipo y familia de Dominic Toretto (Vin Diesel) regresará en “F9”: Han Seoul-Oh (Sung Kang). A partir de esto, se creó algunas teorías sobre el retorno del personaje de Walker. A continuación te lo contamos.

¿CÓMO PODRÍA REAPARECER BRIAN O’CONNER PARA EL FINAL DE LA SAGA?

El próximo “Fast & Furious” 9 gira en torno a la agradable crianza de Dominic con Letty (Michelle Rodríguez) y su hijo Brian interrumpido por el regreso de Cipher (Charlize Theron). Además, aparece el hermano menor de Dom, Jakob (John Cena). Nadie sabe cómo terminará la película, que se estrenará el 2 de abril de 2021.

Asimismo, el personaje favorito de los fanáticos Han estará de regreso, de acuerdo con el trailer de “F9”. Además, la puerta está abierta para que Luke Hobbs (Dwayne Johnson) regrese a la franquicia. Con tantos miembros importantes del elenco potencialmente regresando, ¿por qué no Paul Walker? Sin duda, Brian O’Conner debería regresar a la franquicia “Fast & the Furious” para el final.

Vin Diesel y Paul Walker deberían volver a encontrarse en la última película de Rápidos y Furiosos, aseguran los fans de la saga (Foto: Universal Studios)

Si “Fast & Furious” 10 es realmente el fin de la saga, que tendría dos partes para concluir todo, muchos consideran que debería terminar como comenzó: con Vin Diesel y Paul Walker. Después de todo, con ellos inició todo, allá por el 2001.

Pero entonces, ¿cómo la décima película de la saga podría traer de vuelta a Paul Walker? Cuando la séptima película necesitó de una adecuada despedida para el fallecido actor se valió de la tecnología moderna. Con la ayuda de los hermanos del actor (y otros dos intérpretes) en la vida real proporcionando el cuerpo como una plantilla, la cara de Walker finalmente se colocó en dichos dobles mediante el uso de CGI (Imagen generada por computadora). Este ha sido un proceso utilizado en repetidas ocasiones en otras cintas, por lo que podría ser una buena opción para regresar al Brian O’Conner.

Aunque la ética del uso de CGI para actores fallecidos es cuestionable, en el caso de “Fast & the Furious” 10, es una de la opciones que los propios hermanos de Paul Walker están fomentando. Caleb y Cody Walker apoyan la idea de un cameo de Brian O’Conner, uno en el que se precipita y salva el día, o algún otro memorable momento.

La saga comenzó en 2001 con Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza (Foto: Universal Pictures)

Por otro lado, de acuerdo al escritor Chris Morgan, las entregas 8, 9 y 10 de la saga “Fast & Furious” formarán una trilogía. Esto significa que Cipher probablemente sobrevivirá a los eventos de “F9” y continuará perturbando la tranquilidad de Dominic Toretto en la décima entrega.

Es así que muchos fans esperan que cuando esta nueva trilogía llegue a su clímax, se pueda ver a Dominic y su familia celebrando la vitoria final con una clásica comida al aire libre y quién mejor para aparecer en la reunión y abrir una cerveza que Brian O ‘Conner. Además, el lema principal de Dominic Toretto en la vida es que la familia es lo más importante y Brian es una parte importante de su familia.

Finalmente, se ha confirmado que Mia Toretto regresará para “Fast & Furious” 10, por lo que una reverencia perfecta en su cameo sería hacerla aparecer junto a su esposo Brian. Terminar la franquicia sin abordar la amistad de Dom y Brian sería un grave error no solo para los personajes, sino también para el propio Paul Walker.

Vin Diesel recuerda a Paul Walker con sentido mensaje. (Foto: AFP)

VIDEO RECOMENDADO

Hija de Paul Walker publicó inédito video del actor (11/04/20)