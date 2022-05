El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard continúa mostrando los pasajes más oscuros que vivieron los actores durante su matrimonio. Ahora, semanas después desde que se inició la batalla legal, le tocó el turno a la coprotagonista de “Aquaman”, quien contó detalles sobre la primera vez que fue golpeada por su entonces esposo.

“Estoy aquí porque mi marido me denunció por un artículo que escribí (…). Lucho por encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí, durante semanas, y revivir todo”, manifestó al comienzo de su testimonio la actriz que afronta una demanda por difamación de US$ 50 millones.

Ya en el estrado, Heard se defendió, en varias ocasiones, con la voz entrecortada y en medio de lágrimas de las imputaciones que le hizo Depp, a quien acusó de violencia, abuso sexual y consumo de drogas. “Johnny con speed es muy diferente del Johnny con opiáceos, Johnny con opiáceos es muy diferente al de con Adderall y a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él”, señaló.

El abogado Ben Chew habla con su cliente, el actor Johnny Depp, mientras su exesposa Amber Heard testifica en Fairfax, Virginia, el 4 de mayo de 2022 (Foto: Elizabeth Frantz / AFP)

¿CÓMO FUE LA PRIMERA VEZ QUE JOHNNY DEPP GOLPEÓ A AMBER HEARD?

Amber Heard, además de dar detalles de su matrimonio con Johnny Depp, el cual calificó como un verdadero infierno, contó cómo fue la primera vez que su entonces esposo, supuestamente, la golpeó; no solo una, sino en tres ocasiones el mismo día.

De acuerdo con su testimonio, en el que no precisó mes ni año, ambos estaban sentados en un sofá cuando ocurrió la agresión física. “Estábamos teniendo una conversación normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína”, comenzó a relatar.

Tras ello, la actriz le hizo una consulta que no le agradó a su pareja, quien comenzó a agredirla, y aunque al inicio pensó que se trataba de una broma, cuando se repitieron los golpes, se dio cuenta que él estaba fuera de sí.

Amber Heard regresa del receso en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax durante un caso de difamación en su contra por parte de su exesposo, el actor Johnny Depp (Foto: Elizabeth Frantz / AFP)

“Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo. Parecían marcas negras y le pregunté qué decía”, mencionó. Ni bien, Depp le contestó “Wino”, ella se comenzó a reír. “Pensé que estaba bromeando y me abofeteó en la cara. No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré fijamente, todavía riéndome, pensando que él también se echaría a reír para decirme que era una broma. Pero no lo hizo”, dijo. Por el contrario, él la abofeteó por segunda y tercera vez diciéndole: “¿Crees que eres una perra graciosa?”.

Al ver su agresividad, que incluso la hizo caer al suelo, ella decidió irse, pero él se disculpó y le juró que jamás la golpearía. Desde ese momento, asegura, la violencia en su matrimonio se volvió una constante y su vida cambio por completo.

“A mí, como mujer, nunca me habían golpeado así. Soy una adulta y estoy sentada al lado del hombre que amo y me abofeteó sin razón aparente”, indicó.

Amber Heard es acusada por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax después de que escribió un artículo de opinión en The Washington Post en 2018 refiriéndose a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico" (Foto: Elizabeth Frantz / AFP)

JOHNNY DEPP NEGÓ HABER AGREDIDO A AMBER HEARD

Aunque Johnny Depp reconoció que peleaba frecuentemente con su pareja, aseguró en la corte que jamás la agredió físicamente. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Asimismo, aclaró que la vez que Amber lo acusó de lesionarle la nariz fue porque su cabeza chocó con la frente de Heard cuando trataba de calmarla. “No hubo un cabezazo intencionado”, indicó.