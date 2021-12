Más fuerte que nunca. Así parece estar la alianza entre Marvel y Sony luego del gran éxito de la película Spider-Man: No Way Home, que viene arrasando en logros y recaudaciones. Tanto así que ya se ha venido hablando de una próxima cuarta cinta de nuestro héroe arácnido.

Sin embargo, para hacer una negociación de este calibre tuvieron que pasar cosas, y es que luego de la ruptura que se anunció entre ambas compañías luego del estreno de Far From Home, muchos creían que la separación total era inminente y que Spider-Man no volvería al UCM.

Y aunque sea algo difícil de creer, entre tantos rumores de cisma entre ambas productoras, la figura de la propia Amy Pascal fue determinante para que la alianza se reforjara y diera a luz al gran éxito del cine este año.

En una entrevista con The New York Times, Pascal reconoció que la idea de la alianza no le gustaba nada. Por fortuna, Kevin Feige fue capaz de convencerla tras presentar una gran idea. Luego de The Amazing Spider-Man 2, protagonizado por Andrew Garfield, la crítica fue mixta y la recaudación algo austera.

Por ello, Amy Pascal contactó con Feige, el presidente de Marvel Studios. La sugerencia del director de Marvel Studios fue contundente: integrar a Spider-Man al Universo Cinematográfico de Marvel. “Llamé a Kevin y le dije: ‘Ayuda’. Vino a mi oficina a almorzar y dijo: ‘Sé cómo ayudarte’. Luego le aventé un sándwich”, declaró Pascal.

En la misma entrevista, Feige explicó la razón por la cual soltó una ‘bomba de tal calibre’ en la oficina de Pascal: cuando alguien solicita ayuda en este sentido, la mejor manera de apoyarlos es proponer que Marvel se encargue de hacer el largometraje.

“Ella dijo: ‘Realmente quiero que me ayudes con la próxima película. Tenemos grandes ideas para la siguiente. Es algo increíble’. Y le comenté: ‘No soy bueno en eso, dar consejos y marcharme. La única forma en que sé cómo ayudar es si solo hacemos la película para ti”, relató Feige.

Asimismo, el presidente de Marvel entendió que la propuesta no le gustó nada a la mandamás de Sony Pictures: “No recuerdo de qué tipo [el sándwich]. Pero sí, no le gustó esa sugerencia”. Sin embargo, ambos llegaron a un acuerdo, en el cual Feige sugirió involucrar a Iron Man en la narrativa del próximo Spidey.

“Tan pronto como dijo eso [lo de involucrar a Iron Man], comprendí las posibilidades de lo que podríamos hacer juntos. Tener a Iron Man y Spidey en el mismo mundo, uno arraigado más en la innovación tecnológica, el nuevo traje, y menos en la experimentación médica, que es donde estábamos confinados antes, se sintió mucho más moderno”, concluyó Amy Pascal.

Y así es como, tras una serie de altibajos, la unión hizo la fuerza y Marvel junto a Sony nos entregaron una de las mejores películas del UCM y, para muchos, la mejor de Spider-Man de todos los tiempo. Quien sabe qué otras grandes producciones nos dejarán maravillados gracias a esta alianza entre productoras, que está más compacta que nunca.

