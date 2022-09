Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles para disfrutarlos en varios dispositivos en simultáneo* (PC, laptop, Android, IOS, PS4, Tablet y Smart Tv Sony, Samsung, LG y Hisense), presenta las novedades que ingresan a la plataforma en setiembre.

Si cuentas con un plan Max o Internet fijo HFC/FTTH, tendrás acceso a todo el contenido de la sección Catálogo de Claro video de manera gratuita (suscripción gratuita) por 24 meses desde la activación de la línea móvil. Además, en la sección Alquiler podrás encontrar y alquilar películas que recientemente fueron estrenadas** para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar:

Jurassic World: Dominio

Disponible desde el 15/09/2022

Cuatro años después de que la Isla Nublar haya sido destruida, los dinosaurios viven, y cazan, entre los humanos alrededor del mundo. Este frágil balance cambiará el futuro y determinará, de una vez por todas, quiénes serán los depredadores máximos.

El Caballero Verde.

Disponible desde el 15/09/2022

Una aventura épica que cuenta la historia de Sir Gawain, el testarudo sobrino del Rey Arturo, que se embarca en una búsqueda para enfrentarse al Caballero Verde del mismo nombre, un gigantesco extraño de piel verde.

Se Renta Cuartos (Sexta temporada)

Disponible desde el 21/09/2022

Nuestros héroes regresaron con energías renovadas y nuevos integrantes a la familia, pues no sólo Eustasio, el novio de Graciela o Mini Bobby, el supuesto hijo de Bobby se mantiene, sino que ahora Gonzalo, el Tercer Hermano, quien ha llegado a Cilantro 18 a aportar toda su energía, toda su buena vibra y con todo su conocimiento holístico, tratando de ayudar a su familia se da cuenta que no hay mucho que se pueda hacer cuando no se quiere ser ayudado.

Llamas de venganza.

Disponible desde el 24/09/2022

En una nueva adaptación del clásico thriller de Stephen King, una niña con poderes piroquinéticos lucha para protegerse a sí misma y a su familia de fuerzas siniestras que buscan capturarla y controlarla.





Tom Cruise en un afiche promocional de “Top Gun: Maverick”.

Top Gun: Maverick

Disponible desde el 27/09/2022

Después de más de treinta años de servicio como aviador naval de primer nivel, Maverick debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado cuando regresa a Top Gun para entrenar a un grupo de graduados de élite.