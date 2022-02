La productora Big Bang Films, acaba de liberar el nuevo afiche oficial de la cinta nacional “No me digas solterona 2″, cuyo estreno está programado para el próximo 14 de abril exclusivamente en cines. El reparto está encabezado por Patricia Barreto, André Silva, Natalia Salas, Yidda Eslava, Anahí de Cárdenas, entre otras grandes figuras nacionales.

“Muy emocionada e ilusionada de que por fin después de dos años puedan disfrutar de la segunda parte de NMDS y de la continuación de la historia de sus personajes y la nueva temática a abordar. Me siento muy agradecida por todo el público fiel que durante todo este tiempo ha esperado por la secuela y que sigue reproduciendo en sus casas la película. La conexión y la magia que hemos encontrado es maravillosa. iLos esperamos en el cine!”, comenta la protagonista Patricia Barreto.

Superados sus males de amor, Patricia se convierte en paño de lágrimas de José, su mejor amigo quien está inesperadamente devastado por una reciente ruptura amorosa. Patricia accede a aconsejar, pero pronto se da cuenta de que está enamorada de él, poniendo su mundo, otra vez, de cabeza. ¿Encontrará finalmente el amor?

“Estoy muy emocionada que después de dos años llegue por fin al público, gracias a su cariño a la peli es que existe esta segunda entrega, así que ansiosa porque ya la vean, para mi hacer No Me Digas Solterona 2 ha sido un proceso hermoso, lo que más he disfrutado ha sido reencontrarme con unos personajes que ya no eran palabras en un papel, sino que tenían rostro, voz y movimiento. Ha sido muy bonito sentir que he crecido con el elenco y en la película se tocan temas desde la comedia que estoy segura se sentirán tan identificados como en la primera”, comenta la directora Aní Alva Helfer.

Gran expectativa se ha generado con el regreso de la historia de amor de Patty a la pantalla grande. Luego de que la primera parte lograra críticas positivas en la audiencia, la secuela promete nuevas sorpresas para sus seguidores.

Al igual que su antecesora, “No me digas solterona 2″ contará con la participación de Patricia Barreto, André Silva, Andrés Vílchez, Natalia Salas, Anahí de Cárdenas, Yiddá Eslava, Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín y desde México, la primera actriz Angélica Aragón.

