Finalmente se puede ver el nuevo trailer de “65: Al borde de la extinción”. El esperado film de ciencia ficción que tiene como protagonista a Adam Driver.

El trailer de un minuto “65: Al borde de la extinción” lo nuevo de Adam Driver muestra todas las aventuras que pasaran en esta nueva cinta de ciencia ficción donde los dinosaurios prometen más de una sorpresa.

La trama acompaña a un piloto espacial, protagonizado por Adam Driver, que viaja por las galaxias en busca de un nuevo mundo. Sin embargo, tras un accidente, acaba en la Tierra pero de hace 65 millones de años atrás. Allí, él y el otro sobreviviente del accidente, Koa, interpretada por Ariana Greenblatt, deben atravesar un terreno inexplorado repleto de criaturas prehistóricas para poder sobrevivir.





Mira el trailer:





“65: Al borde de la extinción” fue producida por Sam Raimi, creador de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, y está escrita y dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, este último guionistas de la primera película de “Un lugar en silencio” protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski.

La película “65: Al borde de la extinción” llegará a cines este 09 de marzo del 2023.

Ya hace unos años durante el Nightstream Film Festival del 2020, Bryan Woods uno de los directores y guionistas se refirió a esta nueva cinta: “Para nosotros, 65 fue el proyecto que escribimos cuando salió Un lugar en silencio y el estudio decidió que sería una franquicia. Escribimos Un lugar en silencio porque estábamos cansados de las consecuencias, y luego creamos esta película a partir de eso”.





VIDEO RECOMENDADO: