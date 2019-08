Christina Aguilera tuvo aparición sorpresa en el D23 y encantó con el tema de “Mulan”

Christina Aguilera fue parte de la sorpresa de la ceremonia de inauguración de la D23 Expo, la convención bienal de fanáticos de Disney.

La cantante estadounidense asombró a todo el público presente tras interpretar "Reflections" de la película de Disney "Mulan", su primer single de cuando tenía 17 años.

Al terminar su presentación, Christina Aguilera se mostró emocionada luego que los presentes le agradecieran con un sonoro aplauso.

Aguilera volvió al escenario más tarde para dar un discurso de después de ser elegida como una leyenda de Disney, y gritó de felicidad cuando se acercó al podio.

"¡Esto es mucho más genial que un Grammy, solo tengo que decirlo!", remarcó Aguilera mientras la sala aclamaba.

“Gracias, Bob Iger. Esto es tremendo. No entiendes, puedo ser el mejor fanático de Disney. No lo sé. Sé que es una gran competencia en esta sala, pero ...”, añadió entre risas, según Entertainment Weekly.

"Oh Dios mío. Tengo un discurso pero quiero tirarlo porque Dios mío ", dijo mientras la sala se reía. “Muchas gracias por este increíble honor. Me encanta esto. Esto es tan especial, estoy temblando. He estado conteniendo las lágrimas todo el día ", añadió.

Aguilera, de 38 años, fue uno de los 12 rostros famosos honrados en la ceremonia, incluidos Robert Downey, Jr., Robin Roberts y más.

Cabe mencionar que la artista estadounidense comenzó su carrera como una de las integrantes del Club Disney junto a Britney Spears y Justin Timberlake y que consiguió su primer contrato discográfico luego de interpretar el tema de la película animada "Mulan".