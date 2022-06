Desde que ha iniciado el concepto del multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde diferentes versiones de los superhéroes interactúan en un mismo ambiente; muchos fans ansiosos han sugeridos bastantes actores y roles para que regresen a la gran pantalla. Desde Hugh Jackman como Wolverine hasta Tobey Maguire como el Hombre Araña (que acabó ocurriendo).

Chris Evans, en cambio, piensa que sería entretenido volver a Marvel no como el Capitán América, su papel icónico; sino como su otro rol supeheroico en el cine: la Antorcha Humana de “Los Cuatro Fantásticos”.

Aunque la película no fue muy querida por el público, Chris Evans si encontraría divertido el concepto de repetir el papel; aunque asegura que nadie en Marvel le han hablado al respecto. “No, nadie nunca ha acudido a mí para eso. Quiero decir, ya no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15 o 20 años, ya estoy viejo. Realmente amo a ese personaje, pero… ¿acaso no están haciendo algo ahora con Los Cuatro Fantásticos?” comentó en una entrevista para MTV News.

Chris Evans (Foto:GettyImages)

Lo último que se habló de los Cuatro Fantásticos en el UCM era de que recibirían una nueva adaptación para el Universo, pero el proyecto todavía está en sus fases iniciales. Lo más probable, cree Evans, sea que traigan nuevos actores; pero cree que con el concepto del multiverso podrían tener mayores oportunidades de contar historias interesantes.

“Me encantaría. De hecho, sería más fácil vendérmelo [a Antorcha Humana] que volver como Cap. ¿Sabes a lo que me refiero? Cap es muy preciado para mí. Y no quiero arruinar la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que no tuvo su momento. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Así que me encantó ese papel y, ya sabes, quién sabe…”, Termina por decir el actor.

En cuanto a regresar al papel del Capitán, no lo ve tan claro; asegurando que el personaje terminó con una historia muy final.

