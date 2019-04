Charles Chaplin: 130 años del nacimiento del genio del bastón y el cine mudo

"Mirada de cerca, la vida es una tragedia, pero vista de lejos, parece una comedia", fue una de las frases que legó una de las leyendas del cine y la comedia. Charles Spencer Chaplin, artista que nació hace un siglo y tres décadas, influyó en la industria del cine internacional, cuyo talento le precede hasta ahora, sobre todo en el cine mudo.

Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres y sus interpretaciones en la gran pantalla coincidieron con los inicios de Hollywood.

SU INICIO EN LA COMEDIA

El punto de partida en la comedia tiene que ver con una oveja. Un día, cuando él regresaba a la pequeña habitación donde residía su madre, una actriz de vodevil llamada Lily Harley, en Londres.

"Al final había un matadero y las ovejas pasaban delante de casa, de camino al sacrificio". Pero en una ocasión, uno de los animales se escapó y él contempló riéndose como los trabajadores intentaban atraparlo, una escena que resultó cómica por tantos tropiezos. "Cuando cogieron la oveja y se la llevaron al matadero me di cuenta de la realidad de la tragedia. Siempre me he preguntado si aquel episodio no puso los cimientos de mis futuras películas: la mezcla de lo trágico y lo cómico".

Los golpes y las persecuciones abundan en el cine mudo de Chaplin, pero se desarrolla también la sensibilidad y la crítica social no faltaba.

UNA VIDA LIGADA AL ARTE

Charles Chaplin nació en una familia pobre de Inglaterra, sus padres se dedicaban al espectáculo popular, así fue como incursionó en los escenarios desde los cinco años.

Años más tarde, a los 13, abandonó por completo los estudios y persiguió su carrera actoral, apenas podía sostenerse económicamente y junto a su medio hermano, Sid Chaplin, mantenían a su madre.

Los hermanos comenzaron a trabajar para el empresario teatral Fred Karno, quien también contrató al emergente Stan Laurel; eventualmente realizarían una gira por Estados Unidos, ahí fue donde Chaplin vio su oportunidad para triunfar a lo grande.

En 1913, el actor firmó contrato con Keystone Studios, ganando 150 dólares por semana y así emprendió en el naciente arte del cine en Los Ángeles, Estados Unidos.

Un año después, debutaría el personaje por el que fue siempre reconocido, El vagabundo, también conocido como Charlot, en el cortometraje Kid Auto Races at Venice, el resto es una historia de avalancha de éxitos en el cine.