Captain Marvel: ¿cómo perdió su ojo Nick Fury?

Nick Fury es uno de los personajes más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y es fácilmente reconocible por su parche en el ojo. No obstante, no ha sido sino hasta "Captain Marvel" que se descubrió por qué perdió su ojo izquierdo y bajo qué circunstancias.

En los cómics, Marvel reveló el origen de su parche en "The origin of Nick Fury’s eye patch" dentro del cómic "Sgt. Fury and the Howling Commandos #27". Durante una batalla, un nazi le lanzó una granada que él devolvió, pero no fue lo suficientemente rápido y la explosión le hizo un gran daño en su ojo. Los doctores le dieron dos opciones: continuar luchando y perder la visión de ese ojo o someterse a cirugía y estar fuera de la guerra por un año para recuperarse. Fury escogió lo primero.

En el MCU, la pérdida de su ojo no es tan complicada ni impresionante. ¡Atención! A partir de aquí hay spoilers de "Captain Marvel", así que están advertidos si quieren continuar leyendo cómo perdió Nick Fury su ojo izquierdo.

¿Cómo perdió Nick Fury su ojo en el MCU?

Luego de la gran batalla contra la Star Force, el equipo de Captain Marvel regresa a la casa de Maria Rambeau para celebrar su victoria y descubrir qué hacer a continuación. Nick Fury sostiene a Goose feliz por las acciones del gato.

Entonces, mientras lo sostiene por el cuerpo frente a él, este se enoja y le araña el ojo izquierdo. Nick Fury lo suela de inmediato y cierra su ojo inmediatamente. Si bien en un primer momento parece que la herida no es tan grave, más adelante se descubre el fatal resultado.

De regreso en su oficina dentro de S.H.I.E.L.D., el Agente Coulson entra a conversar con Fury a la vez que le entrega un pequeño maletín. Al abrirlo, se ve que tiene numerosos ojos de colores que podría usar Fury. Él simplemente sonríe y se observa que Goose aún se encuentra con él.

Ese es el motivo principal por el que Nick Fury no tiene el ojo izquierdo, por la garra de un gato-flerken. Definitivamente esta explicación no es tan emocionante como la historia original de los cómics, pero de esta manera se mantiene como un hecho simple y directo sin mucha complicación para la trama.