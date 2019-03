Esto fue lo que costó hacer 'Captain Marvel' y lo que espera recaudar 

La esperada película de 'Captain Marvel' (Capitana Marvel) ya se encuentra en las salas de cine. Su estreno fue este 7 de marzo en varios países, entre ellos Perú, México, Chile y Argentina; en tanto, en países como Estados Unidos y España la película de la superheroína del MCU se estrenará recién este viernes 8 de marzo. Japón, tendrá que esperar hasta el 15 de marzo para poder ver a Carol Danvers en acción.

Con la película ya en sala, Marvel tiene proyectado los números de la taquilla mundial de su primer fin de semana de apertura, que parecen realmente impresionantes.

La empresa estima un inicio proyectado de US$150 millones para su primer fin de semana a nivel nacional en Estados Unidos y una apertura total mundial de US$350 millones, según datos de la revista The Hollywood Reporter.

De ser así, 'Captain Marvel' se pondría por detrás de lo recaudado en su primera semana por Black Panther (371.4 millones de dólares) y por encima de otras películas de superhéroes como Deadpool 2 (US$ 300.4 millones), Justice League (US$ 278.8 millones) y Suicide Squad (US$ 267 millones).

En cuanto a otras películas de Marvel, la película protagonizada por Brie Larson como 'Capitana Marvel' podría también acercarse a la cifra que logró Spider-Man: Homecoming (US$ 256.5 millones) en su primera semana. Sin embargo, no le alcanzaría para superar a Iron Man 3 (US$ 372.5 millones), Captain America: Civil War (US$ 379.5 millones), Avengers: Age of Ultron (US$ 392.5 millones), Marvel's The Avengers (US$ 392.5 millones), y Avengers: Infinity War; esta última ocupa el primer lugar de las aperturas mundiales con US$ 640.5 millones.

¿Cuál fue el presupuesto de Captain Marvel?

Con 'Captain Marvel', el estudio ha bajado la inversión en comparación con el presupuesto presentado con sus cintas predecesoras; sobre todo, con 'Avengers: Infinity War', que costó aproximadamente unos 300 millones de dólares. Marvel disminuyó los gastos buscando la fórmula mínima inversión, máximo beneficio con buenos resultados. Funcionó con 'Ant-Man and the Wasp', y ahora probarán suerte con 'Captain Marvel'.

Según revela la web oficial del departamento del desarrollo de la industria del entretenimiento de Lousiana, la película protagonizada por Brie Larson cuenta con un presupuesto de 152 millones de dólares.

La actriz Brie Larson protagoniza esta película de orígenes sobre la heroína de la casa Marvel. (Foto: Marvel Studios) La actriz Brie Larson protagoniza esta película de orígenes sobre la heroína de la casa Marvel. (Foto: Marvel Studios) La actriz Brie Larson protagoniza esta película de orígenes sobre la heroína de la casa Marvel. (Foto: Marvel Studios)

En términos globales ¿dónde queda situada en el ranking? Con dicho presupuesto, la cinta de la historia de la superheroína queda un peldaño arriba de 'Thor: The Dark World' (2013) —que contó con un presupuesto de 150 millones de dólares— y por debajo de ellas solo quedaría la saga de 'Ant-Man', la cinta de Hulk, y la primera entrega de Capitán América.

Como se puede comprobar, la estrategia de Marvel es apostar por la popularidad del personaje para intentar conseguir explotar la taquilla sin tener que hacer una fuerte inversión.

Captain Marvel vs. Wonder Woman

La heroína de Marvel no podrá superar en taquilla a la heroína de DC Comics, según un artículo publicado por el colaborador de Forbes Scott Mendelson.

Pese al inminente éxito de 'Capitana Marvel', es posible que su recaudación no llegue a superar a la 'Mujer Maravilla', según explica Mendelson, solo una película en solitario del MCU ha logrado superar los mil millones de dólres: Black Panther y la segunda más taquillera fue Spider-Man: Homecoming (US$880.2 millones en todo el mundo).

En el caso de 'Capitana Marvel' podría terminar recaudando una cantidad más cercana a la de 'Ant-Man and the Wasp' (US$622.6 millones) que a la de Mujer Maravilla (US$821 millones), según estimados de Scott Mendelson, y muy cerca de lo que espera recaudar Marvel Studios.

'Mujer Maravilla' fue la primera película que mostraba por primera vez a una mujer dirigiendo un blockbuster de esa envergadura. Esta “novedad” hizo que 'Wonder Woman' superara con sus US$412.5 millones en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá) a todas las entregas del MCU de 2017 y se colocara en el top 10 de las más taquilleras del subgénero en la taquilla local.

Esto no significa que 'Capitana Marvel' vaya a fracasar en taquilla, dice Mendelson, pero podría ser que el personaje interpretado por Brie Larson no logre superar a la guerrera amazona que conquistó a todos en 2017 y que lo volverá a hacer en 2020.

TE PUEDE INTERESAR