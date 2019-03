¿Por qué Nick Fury no llamó antes a “Capitana Marvel” ? Samuel L. Jackson lo explica | SPOILER

“Capitana Marvel” representa a la heroína más poderosa del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que su ayuda hubiese sido vital para la lucha de los ‘Vengadores’ contra Thanos en “Avengers: Infinity War”; sin embargo, no apareció pese a que Nick Fury podía contactarla.

Este hecho causó asombro entre los fanáticos de Marvel, quienes cuestionaron que Nick Fury, sabiendo del poder de Thanos desde su primera aparición, solo la haya contactado cuando el malvado personaje eliminó a la mitad del universo tras derrotar a los ‘Vengadores’.

La escena en la que se revela la aparición de “Capitana Marvel” en el UCM es en los post créditos de “Avengers: Infinity War”, cuando Fury, antes de desvanecerse, le envía un mensaje a través de un intercomunicador donde aparece el logo y colores de la heroína.

Ahora, el actor Samuel L. Jackson, quien da vida a Nick Fury en las películas de Marvel, ha revelado el motivo por el que no contactó antes a “Capitana Marvel”.

“Ella dijo solo emergencias. De las otras emergencias se podían encargar quienes ya estaban ahí. Era solo una invasión alienígena, algo que podrían haber manejado. La mitad de la población no se estaba muriendo, desapareciendo o lo que sea. Finalmente se presentó una emergencia que requería de su presencia”, manifestó Samuel L. Jackson a IGN.

“Era algo sin precedentes ¿Cómo combates algo así? No puedo combatir eso. Si no voy a estar ahí necesito encontrar a alguien que venga y se haga cargo. Toda esa gente no podía hacer nada (los Avengers). Fantásticos para algo normal, para los desastres cotidianos. Pero un problema intergaláctico que involucra a todas las Gemas del Infinito necesita un poco más”, agregó el actor.



El motivo por el que Nick Fury considera que "Capitana Marvel" puede hacerle frente a Thanos y revertir los acontecimientos de "Infinity War" queda en evidencia en la cinta en solitario de la heroína que ya se encuentra en cartelera en todos los cines.