Así fue el homenaje y cameo de Stan Lee en 'Captain Marvel'

'Captain Marvel' ya se estrenó en todo el mundo y millones de seguidores de Stan Lee lo recordaron en los primeros minutos de la película.

La clásica presentación de Marvel inició con un micro homenaje a Stan Lee. El conocido intro de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) dejó de lado a los superhéroes para mostrar imágenes de los cameos del padre de Spider-Man en todas las cintas creadas hasta la fecha.

Como se recuerda, fue en la alfombra roja en Londres donde Anna Boden y Ryan Fleck, directoras de 'Captain Marvel', manifestaron cómo fue trabajar con Stan Lee. "Estábamos en el set para el cameo y, por supuesto, cuando lo rodamos no sabíamos que iba a fallecer, pero aún así siempre es un evento cada vez que entra en el set. El día de su cameo fue tan emocionante y tan inspirador para todas estas historias. Fue un gran día", indicaron.

Por su parte, Anna Boden manifestó que Stan Lee no quería despedirse en 'Captain Marvel' y hasta le parecía extraña la idea. “No quiero que me despidan ahora. Sería tan extraño que me despidieran a estas alturas. Así que no quiero decir nada que no debería decir", dijo el creador de cómics en el set de la película.

Stan Lee hace su aparición en 'Captain Marvel' cuando la protagonista está buscando a un skrull en los vagones de un tren. Carol Danvers (Brie Larson) está en busca del metamorfo cuando se encuentra con Lee. La superheroína mira al anciano y solo sonríe para continuar con su búsqueda.

EL REY DEL CAMEO

Cabe indicar que Stan Lee ha aparecido en las producciones de Marvel desde hace muchos años atrás. Solo hay que recordar su aparición en "The Trial of the Incredible Hulk" en 1989, en la serie animada de Spider-Man de 1994 o en la película "Mallrats" de 1995.



