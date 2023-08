Una mirada, una sonrisa y derroche de seguridad. Todas estas son las cualidades de un buen conquistador, tal como podremos ver en ‘Seductores Irresistibles 2′, secuela de una de las películas peruanas de comedia más celebradas de los últimos años y que vuelve a la pantalla grande con divertidas situaciones, grandes personajes y más de un buen consejo para todos los aspirantes a seductores.

La película reúne a un elenco de lujo compuesto por Franco Pennano, Nico Ponce, Andrea Aguirre, Junior Silva, Connie Chaparro, Claudia Berninzon, Karol De La Borda, Laura Borlini, Jesús Delaveaux, Rodrigo Viaggio y la actuación especial de Hernán Romero como Giacomo Casanova. Bajo la dirección de una gran dupla Jorge Velarde y Rodrigo Viaggio, quiénes han construido sobre el éxito de la primera entrega para traernos una secuela que promete incluso superar a la anterior.

La primera película actualmente se encuentra en Amazon EE. UU y Reino Unido.

Sobre la película

En la cinta conoceremos a Arturo Seinfeld (31), quien, tras separarse de su novia, empieza a salir con cuanta chica conoce esperando poder encontrar a la mujer de sus sueños. Finalmente, su suerte cambiará cuando Miranda Hamilton entre a su vida, una exitosa actriz con quien conectará de inmediato.

De esta manera ambos vivirán noches llenas de peligro, aventura, alcohol y mucha acción al volante. Sin embargo, a su idilio se opone Vincent Du Pont, ex de Miranda, un tipo rudo y agresivo, que con la ayuda de su prima Zóe Salamanca, una chica fuerte que no teme decir lo que piensa, harán hasta lo imposible para que Arturo y Miranda no se enamoren.

De la mano de Valori Films, próximamente llegará a nuestras pantallas 'Seductores Irresistibles 2'.

Por otro lado, la historia nos presentará a Camilo Castellares (32), que en una noche de juerga se lleva el auto de Fátima, novia de su hermano Renzo, pero termina siendo desmantelado por delincuentes. Ante lo sucedido, la pareja le da un mes a Camilo para pagar por los daños. Desesperado y sin poder conseguir trabajo para pagar la deuda, a Camilo se le aconseja convertirse en gigoló y para poder lograrlo va en búsqueda del gran Giacomo Casanova, el mismo maestro que le enseño técnicas de seducción a su hermano Renzo. Giacomo acepta convertir a Camilo en un seductor profesional y lo entrena como nunca antes había entrenado a alguien.

Cabe mencionar que la primera película actualmente se encuentra en Amazon EE.UU. y Reino Unido. Además, pronto se verá en América Latina.

VIDEO RECOMENDADO