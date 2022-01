“Titanic” es una película estadounidense dramática, dirigida y escrita por James Cameron, que tras estrenarse en 1997 se hizo de 91 galardones y 49 nominaciones, entre ellas once Premios Oscar y cuatro Globos de Oro. Aunque ha pasado un cuarto de siglo desde que llegó a la pantalla grande, la trama hasta la actualidad sigue gustando al público, que no puede olvidar la historia de amor, que no tuvo un final feliz, entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater.

Aunque muchos han visto y continúan mirando una y otra vez el filme de tres horas y 15 minutos, de seguro hay partes de la trama que no comprenden con certeza, por lo que se han preguntado en algún momento por qué ocurrió determinada acción. Pues bien, si pensabas que no habías centrado toda tu atención a las secuencias y tratabas de encontrarle sentido, tenemos la respuesta: la historia fue cortada en varias ocasiones. Sí, el director se encargó de eliminar escenas con el propósito de reducir el tiempo.

Es quizá por esta acción de Cameron que no llegamos a entender por completo algunas secuencias. A continuación, te contamos qué partes de la película llegaron a ser eliminadas, cuando conozcas cuáles fueron, por fin le darás sentido a los momentos que quedaron como un vacío en tu mente.

LAS ESCENAS ELIMINADAS DE “TITANIC”

1. De dónde viene la canción cuando Rose descubre que Jack ha muerto

De seguro te has preguntado de dónde viene la canción “Vuela alto, muy alto” cuando Rose, sobre la tabla, descubre que Jack ha muerto. Pues bien, para tener un contexto, debemos remontarnos a la fiesta en tercera clase cuando ambos bailan como locos, tras divertirse ellos se encuentran dando un breve paseo y cantan sin preocupaciones: “Ven Josephine, en mi máquina voladora, ¡y sube! ¡Sube! (...) Arriba, arriba. Un poco más alto”.

Aunque las letras varían al ser doblada al español, esta es la misma canción que la muchacha canta poco antes de descubrir que su amado había muerto congelado. En las imágenes excluidas, luego de cantar, los dos miran el cielo y las estrellas, y Jack le dice: “Mi papá me decía que cada vez que ves una estrella fugaz, un alma sube al cielo”. En la parte eliminada, Rose mira el cielo con la esperanza que una estrella fugaz pase para pedir un deseo.

2. Rose quiere ser una mujer empoderada

Los sueños de Rose, que comparte con Jack (Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures)

En otra de las escenas eliminadas podemos descubrir como Rose se sentía y las ambiciones que tenía pasa su vida. Mientras pasea por cubierta con Jack le cuenta que ella es diferente en el mundo elitista en el que vive. “Mi sueño siempre fue escaparme y convertirme en artista. Vivir en un desván, pero libre. Odio que la gente me diga qué sueños debo o no debo tener. Todos esperan que yo sea una florecita delicada lo cual no soy”, le dice.

“Soy robusta, fuerte como un caballo. Estoy aquí para hacer algo, no para ser un adorno. ¿Ves estas manos? Fueron hechas para trabajar. Hay algo en mí, Jack, lo siento. No sé qué es, si debería ser pintora, escultora o, no lo sé, bailarina como Isadora Duncan, un espíritu salvaje y pagano”, añade. Algo que sin duda logró, ya que tras sobrevivir al naufragio fue por algún tiempo actriz y bailarina, cabalgó caballos, voló en avión, se casó y tuvo dos hijos.

3. El escape de Lovejoy

Una escena que sacó muchas sonrisas para quienes descubrieron esta fue cuando Rose y Jack, en la zona de primera clase huyen de un trabajador, que intenta retirar por todos los medios al muchacho.

Ambos cruzan pasillos y en medio de risas se dan cuenta de la aventura que están teniendo. Ni bien, lo ven otra vez, salen asustados y buscan un lugar seguro para no ser encontrados y así continuar viviendo su historia de amor prohibido.

4. El beso de Jack y Rose en las calderas

Una escena de pasión entre Jack y Rose fue eliminada para tristeza del público (Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures)

Si bien, el amor entre Jack y Rose encandiló a todos, muchos se quedaron con ganas de ver más momentos pasionales entre los protagonistas y no simplemente la escena cuando ambos se entregan dentro del coche.

Pues bien, hubo una escena que fue eliminada. Los jóvenes están en el cuarto de calderas escapando de Lovejoy, aunque siguen huyendo se refugian en medio de los trabajadores y entre el vapor, carbón y fuego se dan un apasionado beso.

5. La historia de amor entre Fabrizio y Helga

La historia de amor de Fabrizio y Helga es otra que enamoró a la audiencia (Foto: 20th Century Fox / Paramount Pictures)

Otras de las historias de amor que enamoró al público fue el de Fabrizio, quien al conocer a Helga, una joven noruega que no habla su idioma, cae rendido a sus pies.

En la escena eliminada, ellos conectan rápidamente pese a tener diferentes idiomas. En otro momento, cuando Titanic está por hundirse, él va por su amada para buscar el modo de sobrevivir, pero ella decide quedarse con sus padres. Ellos se despiden y Fabrizio le dice que nunca la olvidará.

6. El final de Cora

Cora era una pequeña de tercera clase y se supone que cuando el Titanic se hunde ella muere junto al resto de tripulantes.

Algo que quedó corroborado con la escena eliminada, donde la vemos junto a sus padres intentando salir por una de las rejas que fue cerrada. De inmediato vemos que el agua la alcanza y no tiene posibilidad de salvarse.

7. El rescate de un hombre chino

Ver cómo gente murió congelada en medio del mar, devastó a todos por completo, pero la búsqueda debía continuar para ver si había algún sobreviviente.

Fue así que un hombre de ascendencia china había logrado salvarse al ponerse sobre un trozo de madera. Los rescatistas lo ponen a buen recaudo y lo abrigan. Esta también fue una escena que también fue eliminada.