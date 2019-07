Aaron Paul y Bryan Cranston comparten foto juntos y conmocionan a fans de 'Breaking Bad'

Aaron Paul y Bryan Cranston, quienes interpretaron a Jesse Pinkman y Walter White -respectivamente- en "Breaking Bad", han vuelto a generar intriga acerca de su posible participación en la película sobre la exitosa serie.

Los actores emocionaron a todos los fanáticos de " Breaking Bad", pues utilizaron sus cuentas de Instagram oficiales para compartir una nueva fotografía con la que revelarían que formarán parte de la esperada cinta.

"Mas pronto todavía", es el corto texto que acompaña la imagen en la que aparecen Aaron Paul y Bryan Cranston cruzando un río, lo que para sus seguidores es un indicio de que el regreso de la dupla en el filme está cada vez más cerca de ser una realidad.

Las publicaciones de Aaron Paul y Bryan Cranston en Instagram suman hasta el momento cerca de un millón de likes y según sus fans, la foto que postearon los actores mostraría el rodaje de una de las escenas del largometraje.

La primera instantánea que compartieron y que inició las especulaciones sobre su inclusión en el proyecto cinematográfico, la publicaron Aaron Paul y Bryan Cranston hace exactamente 8 días. En ella, aparecen dos burros y como leyenda tiene escrito: "Soon".

SE CONFIRMÓ PELÍCULA

En noviembre del año pasado, Bryan Cranston fue quien confirmó -en entrevista con el programa de Dan Patrick- que se realizaría una película de la serie "Breaking Bad", aunque no reveló si él participaría.

"Sí, parece que habrá una versión en película de 'Breaking Bad', pero honestamente no he leído el guion. (...) No tengo el guion", indicó y añadió que Vince Gilligan, creador de la serie, le confirmó la existencia del proyecto.

"Si hay alguna aparición o tipo de aparición —como flashbacks— no tengo idea. Pero estoy emocionado porque es 'Breaking Bad' y no puedo esperar a ver a todas esas personas otra vez, incluso si solo paso a visitarlos", aseguró.

Como se recuerda, al final de "Breaking Bad" Jesse Pinkman (Aaron Paul) quedó libre de cautivero mientras que Walter White (Bryan Cranston) se desplomó luego de haber recibido un balazo, lo que da a entender que el personaje murió, por lo que su presencia en la película no está asegurada.

La película de "Breaking Bad" -que se estrenaría primero en Netflix y en Estados Unidos en la cadena AMC, para después llegar a los cines- será una secuela de la serie, se centrará en el personaje de Jesse Pinkman y tendría una duración de dos horas.