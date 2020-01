En la pasada National Board of Review Annual Awards, Brad Pitt ganó un premio en la categoría de Mejor Actor Secundario por su papel en “Once Upon a Time in Hollywood”. Él recibió el premio de nadie más que Bradley Cooper, quien le dedicó algunas palabras de introducción antes de anunciar su nombre e invitarlo a que suba al escenario.

Durante las carreras de estos dos reconocidos actores, nunca han trabajado en una película juntos, ni en la televisión, ni en un video musical ni nada. Sin embargo, esto no ha evitado que ambos se conviertan en grandes amigos y de hecho puedan ayudarse mutuamente para superar difíciles problemas como el alcoholismo.

“Bradley acaba de poner a su hija a dormir y corrió hacia el estrado para hacer esto,” comentó Brad Pitt en su discurso de aceptación mencionando a la pequeña Lea De Seine de tan solo 2 años. “Él es un amor. Estuve sobrio por este hombre y cada día ha sido más feliz desde entonces,” finalizó con una enorme sonrisa dedicada a su amigo.

La primera vez que el actor se abrió acerca de su problema de alcoholismo y como se mantuvo sobrio se remonta al 2017. Desde entonces ha sido un gran partidario de los Acohólicos Anónimos y como ir a estos grupos lo ayudaron a continuar su camino para no recaer en la bebida.

Brad Pitt en el 2017 hablando para una revista sobre sus problemas de alcoholismo (Foto: GQ)

Ahora los fans saben que no estaba solo, sino que tenía a su gran amigo Bradley Cooper a su lado para ayudarlo. Brad Pitt estuvo casi un año y medio asistiendo a las reuniones de autoayuda luego de que su ex-esposa Angelina Jolie presentara los papeles del divorcio en septiembre del 2016. La estrella admitió todos sus problemas en una entrevista a GQ en el 2017.

Por su parte, Bradley Cooper también tuvo un camino parecido, pero él lo hizo a finales de sus 20 años. “No hubiera tenido la posibilidad de conocerme a mi mismo o conocer a otras personas si no hubiera cambiado mi vida, no había ninguna manera,” le dijo a Barbara Walters de ABC News en el 2015. “Y nunca hubiera podido tener las relaciones que tengo ahora”.

En los últimos años Brad Pitt ha hablado mucho sobre sus problemas con la bebida en especial mientras promocionaba “One Upon a Time in Hollywood” y “Ad Astra” en el 2019, pero en ningún momento había mencionado que Bradley Cooper había sido su gran compañero durante este proceso de cambio.

Pero, ¿cómo ayudó exactamente Bradley Cooper a Brad Pitt para mantenerse sobrio? El hecho concreto es un misterio, pero ambos tienen el mismo sentido de vida que cambiaron al momento que decidieron que dejarían la bebida. Puede que ambos hayan conversado en un lugar privado sobre cómo se siente cambiar de vida a una más saludable y libre de alcohol.

Por otro lado, Cooper podría haber estado simplemente al lado de Brad Pitt mientras este “luchaba” contra la adicción acompañándolo y distrayéndolo del vicio que quería consumir a ambos. Esto último no sería raro, ya que muchos famosos que pasaron por los mismos problemas, además de depresión, prefirieron estar solos y al final el problema persistió durante toda su vida.

Para los seguidores de Brad Pitt es un alivio saber que siempre tuvo a un gran amigo de su lado y que este es considerado por el actor como una de las mejores personas del medio. Ahora solo queda esperar a ver si su participación en “Once Upon a Time in Hollywood” es suficiente como para que se lleve una estatuilla de los Oscars a casa.