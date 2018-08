Laura Bozzo y Vladimiro Montesinos pidieron al realizador de la película 'Caiga quien caiga' no se exhiba la película y que de lo contrario, emprenderán una demanda contra la producción.

"Hemos recibido dos cartas notariales que para nosotros no tienen asidero legal, donde nos amenazan para no exhibir la película y dicen que, de lo contrario, nos pondrán juicios por daños y perjuicios" expresó el director Eduardo Guillot.

Basada en el libro homónimo del ex procurador anticorrupción José Ugaz, el filme trata el proceso judicial y la captura en junio del 2001 del asesor presidencial de Alberto Fujimori. El estreno en Perú está previsto para el 23 de agosto.

Guillot señaló que le parece "algo increíble" las amenazas que recibió en la carta enviada por Laura Bozzo. "Ella dice que hemos usado su nombre y le hemos atribuido frases que no son ciertas, lo que no entendemos, porque en realidad ella no ha visto la película", indicó Guillot.

Recordemos que Bozzo estuvo en prisión domiciliaria durante tres años luego de ser acusada de haber recibido US$3 millones de Vladimiro Montesinos con el propósito de apoyar la reelección de Fujimori. Fue desde 2002, que la conductora de TV estuvo en prisión en su estudio Monitor, donde grababa su polémico reality.

Para julio del 2006, fue condenada por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado (malversación de fondos públicos).

FICCIÓN E HISTORIA



Finalmente, Eduardo Guillot aclaró que su propuesta cinematográfica tiene elementos de ficción y otra parte histórica conocida por los peruanos.

Montesinos, por su parte, envió una carta donde afirma que la película "afecta su buena imagen". Como se sabe, el ex asesor cumple una condena por violaciones a los derechos humanos, lavado de activos, usurpación de funciones, conspiración y tráfico de armas.

Este cumple 25 años de prisión por tales actos ilícitos.

"Dice que se ha dañado su nombre y su buena imagen, lo que es algo risible, y por otro lado, incomprensible", acotó Guillot al respecto y agregó que ambas amenazas "no están situadas en el tiempo".

"Es curioso que precisamente estos dos personajes que estuvieron juntos, que tuvieron una serie de entripados (vínculos), sean los que amenacen en poner juicios por daños y perjuicios", agregó el realizador.

Tanto Montesinos como Bozzo ya recibieron respuesta a sus cartas notariales, según adelanto el director. Estas se dieron con la asesoría del jurista Ugaz. "Realmente estuvieron vinculados con una red de corrupción, y por otro lado, son personajes públicos", sostuvo.