"Black Summer": ¿Tendrá temporada 2 de Netflix?

Considerado por muchos como el " The Walking Dead" de Netflix , el drama de zombies " Black Summer" tuvo su gran estreno el pasado 11 de abril de 2019 en la plataforma. Esta serie ha sido catalogada como la pre-cuela de "Z Nation", pero se centra más en el drama y el horror de un apocalipsis zombie en lugar de las ocurrencias de sus personajes.

Hoy en día es costumbre que las personas terminen una serie en un día o dos, ya que en las plataformas de transmisión por Internet es usual encontrar todos los capítulos desbloqueados para su disfrute en lugar de esperar por una semana al siguiente estreno.

Y este es el caso de " Black Summer", con su comunidad recientemente creada que ya se pregunta si habrá una segunda temporada de esta serie. La respuesta inmediata es que aún no, porque Netflix no ha confirmado una renovación pero tampoco se ha anunciado su cancelación.

La compañía podría estar esperando algunos meses más para conocer la crítica completa de la serie y su recibimiento por episodio. De dar luz verde a la producción de la misma, esta podría estrenarse todavía el próximo año por la misma fecha de su primera temporada.

Para la segunda parte de " Black Summer", se esperaría que regresen Rose (Jaime King) y su hija, ambas vivas, junto con Sun (Christine Lee) y Spears (Justin Chu Cary). Lance por su parte, terminó la serie con un panorama poco alentador con zombis persiguiéndolo, por lo que en el futuro podría contar una increíble historia de supervivencia o aparecer convertido totalmente en un muerto viviente.

Por ahora, lo único que se ha confirmado es que " Black Summer" efectivamente no es una pre-cuela de "Z Nation". En una entrevista a Screen Rant, su protagonista Jaime King confirmó que ambas producciones no tenían nada que ver, solo compartieron algunos trabajadores que se han envuelto en ambos proyectos:

"Es interesante porque la gente ha estado relacionando Black Summer con Z Nation y yo estoy como que 'no tiene nada que ver con eso'. No existe una conexión," comentó King. "Nunca había visto Z Nation o había escuchado de Z Nation, pero tengo amigos que les gusta mucho ese show, y entonces las personas comenzaron a relacionarlo como pre-cuela de Z Nation, algo que no es… En realidad no hay ningún tipo de relación más allá de la que viene de parte de las personas que trabajaron en esa serie." Finalizó la actriz.

En otras entrevistas, Jaime ha confesado que, de haber una segunda parte, a ella le gustaría explorar el concepto de estar separado de los seres que amas por un largo periodo de tiempo. Esto junto a la posibilidad de introducir nuevos personajes, más perspectivas y otros conflictos personales y globales, podría llevar a Netflix dar el paso hacia adelante que tanto necesita "Black Summer" para producir una segunda temporada.