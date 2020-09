El pasado viernes 28 de agosto, Chadwick Boseman falleció debido a una complicación en su enfermedad, cáncer de colon, con la que había estado luchando en silencio durante 4 años. El protagonista de “Black Panther” y de la futura cinta de Marvel “Black Panther 2″ no hizo público su diagnóstico, uno que ahora se reporta también fue secreto para la casa productora.

A sus 43 años, Chadwick Boseman dejó un enorme legado para el mundo del entretenimiento y la comunidad afro-descendiente, ya que convirtió “Black Panther” en una de las cintas más populares de los últimos años, provocando una revolución en Hollywood y un movimiento culturar que sigue creciendo con fuerza día a día.

En los últimos días, su familia no ha recibido más que oraciones y agradecimientos por el esfuerzo del actor, en especial porque sus fans conocieron que sus últimas películas las había filmado mientras luchaba contra el cáncer de colon, asistiendo a numerosas sesiones de quimioterapias y operaciones para combatir su avance.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que no se enteraron de su diagnóstico. Un informe de The Hollywood Reporter habría revelado que ni siquiera Marvel Studios o Disney tenían conocimiento de lo que le pasaba, y para cuando se quiso revelar la verdad a su representante, era demasiado tarde.

¿MARVEL STUDIOS NO SABÍA NADA DEL CÁNCER DE CHADWICK BOSEMAN?

Al parecer, nadie de Marvel Studios ni Disney sabía de la condición de Chadwick Boseman (Foto: IMDb)

El representante de Chadwick Boseman dijo que solo sus amigos y familiares más cercanos conocían los detalles de su condición. Todo el mundo asumió que Disney y Marvel Studios sabían al menos algo, pero parece que incluso ellos quedaron sorprendidos por su trágico fallecimiento.

Tal como informa The Hollywood Reporter, un e-mail urgente fue enviado el 28 de agosto del 2020 a la bandeja de Kevin Feige, uno que explicaba la condición crítica en la que se encontraba el actor de “Black Panther”. Para cuando Feige leyó el mensaje una hora después de recibirlo, Chadwick ya había muerto.

Una fuente cercana al actor le comentó al medio internacional que Chadwick había perdido mucho peso en los últimos meses, pero estaba muy seguro de que vencería el cáncer una semana antes de su fallecimiento. Además, “Black Panther 2″ comenzaba su producción en marzo del 2021, así que el actor pensó que podría volver a su peso normal para ponerse de nuevo el manto de Pantera Negra.

Ahora, el estudio está procesando el dolor de perder a un ser querido, un actor amado y respetado dentro y fuera de la pantalla, mientras tiene que enfrentar la realidad económica de seguir adelante con una franquicia de mil millones de dólares sin su estrella titular al que los fans no quieren ningún tipo de reemplazo.

Por otro lado, dado que el personaje de Black Panther estaba a punto de aparecer en otras películas inter-conectadas del universo de Marvel, las otras cintas planeadas para el MCU también se verán directamente afectadas, aunque no se conoce qué tanto se cambiará la historia de todo para que guarde sentido con su muerte.

THR también informa que algunas fuentes de Disney dicen que la compañía está procesando su dolor y que su enfoque en esta etapa es rendir homenaje a Boseman y no a la realización de una secuela de “Black Panther”, por lo que nadie de la compañía dará más detalles de “Black Panther 2″ hasta algunos meses.

Solo un pequeño grupo de personas que no eran familiares sabían que Boseman estaba enfermo, incluido el socio de producción Logan Coles, el agente Michael Greene, el entrenador Addison Henderson y el director de 42 años Brian Helgeland, con distintos grados de conocimiento sobre la gravedad de la condición del actor.

Nadie involucrado con “Black Panther” estaba al tanto, dice una fuente. Boseman deseaba mantener en privado su batalla contra el cáncer. Schuyler Moore, abogado de finanzas cinematográficas, confesó que una estrella de Marvel del calibre de Chadwick Boseman no requería un examen médico para su seguro:

“Los grandes estudios no suelen obtener bonos de finalización”, dice Moore. “Son más frecuentes en el mundo del cine independiente. A veces, los grandes estudios buscarán asegurar a un actor en particular, pero por lo general tienen una razón particular para hacerlo. De lo contrario, los estudios solo asumirán el riesgo (de enfermedad o muerte)“, aseguró el abogado a THR.

Por ahora, solo queda esperar a que Disney y Marvel Studios rindan el respectivo homenaje a su actor estrella de “Black Panther” y que con el tiempo revelen cómo modificarán el UCM en torno al fallecimiento de Boseman, que en paz descanse. En definitiva, este fue un duro golpe para todos sus compañeros en la compañía con los que compartiría pantalla en los próximos años y para todos sus fans.