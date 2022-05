Sin duda alguna, ‘ Black Mirror ’ es una de las series más populares de Netflix . El hecho de ser una visión al supuesto futuro que nos podría traer la tecnología genera fuerte interés en los usuarios de la plataforma. De no ser así, el servicio de streaming no estaría trabajando en una sexta temporada.

Hace solo unas horas, el portal Variety ha revelado que una de las series más queridas de Netflix estará de regreso después de haber anunciado su final con la quinta temporada en 2019.

De acuerdo a una fuente cercana al portal, también se reveló que esta nueva temporada tendrá una ambición más cinematográfica que las anteriores, acercándose más a una película individual, aunque aquello sí va en línea con los últimos episodios que bordeaban los 60 minutos de duración. Además, también se habla de un mayor número de episodios, pues recordemos que la temporada anterior solamente contó con 3 entregas.

Por ahora, el casting ya está en marcha y es cuestión de tiempo antes de saber con qué estrellas contaremos en esta oportunidad, pues recordemos que por los episodios de Black Mirror han pasado nombres como el de Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateeen II, Topher Grace, Bryce Dallas Howard, Miley Cyrus, entre otros.

Black Mirror es una serie inglesa producida por Charlie Brooker . (Foto: Difusión)

Variety también añadió que esta nueva temporada es la primera en salir desde que el creador Charlie Brooker y su socia creativa Annabel Jones dejaron su productora House of Tomorrow. No pasó mucho tiempo antes de que la pareja se estableciera bajo el nuevo estandarte de producción Broke and Bones, y Netflix invirtió rápidamente en la compañía a través de un mega acuerdo en el que adquiere partes del negocio durante un período de cinco años, por una suma que podría alcanzar los $100 millones de dólares.

¿Por qué tardó tanto una sexta temporada de ‘Black Mirror’?

En mayo de 2020, Charlie Brooker, creador de la serie, reveló a Radio Times del Reino Unido que no se encontraba trabajando en la temporada 6 de la serie ganadora del Emmy de Netflix porque ya nos encontramos inmersos en pesadilla distópica como las que explora en sus programas.

“He estado ocupado haciendo cosas”, dijo Brooker a la publicación. “No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no estoy haciendo. Por el momento, no sé qué estómago habría para las historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en ninguno de esos [episodios de Black Mirror]. Tengo muchas ganas de volver a visitar la comedia, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”.

