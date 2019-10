Warner Bros. publicó el primer tráiler de su cinta “Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)” (“Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”) dándonos pistas de lo que ocurrirá con el personaje interpretado por Margot Robbie luego de los sucesos de ‘Suicide Squad’, (2016).

La película se consagra como la octava del Universo Extendido de DC Comics y es recibida por muchos seguidores como la primera película en solitario de Harley Quinn.

En el video, se da a entender al público que Harley Quinn ha roto su romance con Joker (Jared Leto). Esta situación significa su liberación de influencias masculinas tóxicas y, a la vez, será su principal motivación en la cinta.

"Joker y yo rompimos. Quería un nuevo comienzo. Pero resulta que no era la única dama en Gotham que buscaba emancipación", dice Quinn en el primer avance.

Si bien hubo referencias al Joker, una versión del personaje retratado por Jared Leto presentado en “Suicide Squad”, el villano de DC Comics nunca apareció en el trailer.

Si realmente está en “Birds of Prey” (“Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”), entonces hay un par de razones para que se quede fuera de esta primera entrega.

Primero, el trailer de en “Birds of Prey” (“Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn”) se proyectará en los cines antes de las proyecciones de “Joker”, película protagonizada por Joaquin Phoenix.

El punto aquí es que tener la versión del “Joker” de Jared Leto en un tráiler en los cines antes de una proyección del “Joker” de Joaquin Phoenix sería confusa para algunos espectadores menos informados y también podría devaluar la aparición de la cinta.

En segundo lugar, el trailer de “Birds of Prey” se centró en las mujeres de la película y tiene un puñado de personajes para presentar a los fanáticos. Si bien no está fuera del alcance de las posibilidades que el Joker de Jared Leto podría aparecer en la película debido a sus conexiones con Harley Quinn, el enfoque del avance no era enganchar al público a través de otros personajes.

Tercero, si fuera el caso de que el Joker de Jared Leto apareciera en esta nueva entrega, tiene más sentido irlo sacando en los trailers, sin embargo esto que ocurre por el momento.

Aunque las miradas están centradas en Margot Robbie, otras grandes actrices también participarán en la cinta y encarnarán a personajes poderosos y entrañables de los comics. Por su parte Jurnee Smollett-Bell personificará a la hermosa Canario Negro, Mary Elizabeth Winstead dará vida a la letal Cazadora y Rosie Perez interpretará a la detective Renee Montoya.

El personaje antagónico será el villano Mascara Negra y llegará de la mano del aclamado actor Ewan McGregor.

Mientras que Margot Robbie repite en el papel de Harley Quinn tras participar con este personaje en la película Suicide Squad (2016), convirtiéndose así en la primera y única actriz, hasta el momento, en dar vida en el mundo cinematográfico al amor platónico del Joker.

Robbie se ha ganado el cariño y la admiración de los fans, quienes ven en ella un salvavidas para el no tan exitoso universo cinematográfico de DC.

La película cuenta con la dirección de Cathy Yan y un guión realizado por Christina Hodson. Margot Robbie, además de protagonizar la cinta, funge como productora del proyecto tras ser quien presentara la idea a Warner Bros en el 2015.