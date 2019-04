“Birds of Prey” lanzó su primer adelanto oficial y presentó a sus protagonistas | VIDEO

Warner Bros apuesta todo por sus nuevos proyectos y así lo ha demostrado tras presentar un primer adelanto oficial de la cinta ' Birds of Prey ' en la CinemaCon celebrada en Las Vegas, Estados Unidos.

En el evento, la compañía presentó pequeños fragmentos de algunos de sus futuros proyectos, entre ellos estaba la película protagonizada por Margot Robbie, quien vuelve a dar vida a Harley Quinn en la cinta.

El primer fragmento oficial de “Birds of Prey” (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) muestra a Quinn uniéndose al resto del equipo ya que inicialmente no forma parte de esta banda de justicieras callejeras.

En el panel del evento se proyectó el primer material oficial que se lanzó a principios de año, cuando empezó el rodaje de la película, pero añadiéndole algunas nuevas escenas.

En una anterior entrevista, Margot Robbie definió a la película señalando que se centra en “una banda callejera de chicas”, que es exactamente lo que la producción esperaba de esta alianza de justicieras del Universo DC.

Asimismo, durante la CinemaCon también se mostró el primer tráiler oficial de la película del Joker, el nuevo proyecto de Todd Phillips que cuenta con un tono más oscuro del personaje.