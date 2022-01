El éxito de Spider-Man: No Way Home ha sido innegable. Y es que la historia impactante que nos dejó ver a tres Spider-Man en una sola película se originó gracias a un acto de buena fe de Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, que salió mal.

Y este gran éxito se ha traducido en billetes verdes, pues la recaudación que generó la cinta es simlpemente brutal. Benedict Cumberbatch ha reaccionado ante tanta buena noticia en la película en donde fue pieza fundamental para el desarrollo de la trama.

“Estoy emocionado por la reacción al tráiler del final de Spider-Man. Estoy emocionado por la reacción que ha tenido esa película. Quiero decir, ha sido un momento para recordar toda la vida, para ser honesto”, comentó el actor.

Por si fuera poco, en el final, tras los créditos de la película, se puede ver un trailer de la siguiente cinta que nos tiene preparada Marvel Studios, una donde Cumberbatch es protagonista: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Esto significa el pronto regreso del actor a la acción en el Universo Cinematográfico de Marvel, en donde se encontrará con Wanda Maximoff, la recientemente titulada Scarleth Witch, protagonizada por Elizabeth Olsen.

Además, ya se especula que podremos ver cameos impactantes y habrá grandes sorpresas que seguro que emocionarán a los fans. La cinta se estrenará este 6 de mayo de 2022.

