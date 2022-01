Luego de la aparición de Ben Affleck como Batman en el Snyder Cut y The Flash, se asumió que el actor interpretaría a Batman nuevamente en futuras entregas, incluso se pensó que vendría una nueva aparición del actor encarnando al héroe en solitario.

Sin embargo, el propio Affleck descartó esto, admitiendo que luego de The Flash, no lo volveremos a ver en el traje de Batman, por lo cual un retorno del actor interpretando al Murciélago queda descartada.

Asimismo, el actor dijo que una de las mejores escenas que tuvo como el vigilante de Ciudad Gótica está, precisamente, en The Flash.

“Nunca he dicho esto, pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, estaban en la película The Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pienso que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje.”

Pese a ello, Affleck no está del todo seguro que sus escenas tengan repercusión en la película, ni siquiera si se van a incluir o no, pues recordemos que en Justice League mucho material se desechó.

“Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy, muy satisfactorio y alentador, y pensé: ‘Vaya, creo que finalmente lo he descubierto’”, declaró el actor.