El anuncio de las obras nominadas para los Globos de Oro ha dado mucho de que hablar, sobre todo por la prominente presencia de Barbie. Parece que la muñeca está en su etapa de gloria, puesto que ahora han salido las producciones candidatas para la prestigiosa ceremonia del Critics Choice Awards, y la película ha obtenido cerca de 18 nominaciones.

Pero no ha sido la única cinta celebrada: Oppenheimer y Pobres Criaturas también obtuvieron notables nominaciones, 13 cada una; mientras que la obra de Martin Scorcese, Los Asesinos de la Luna, recibió 12 nominaciones.

Los Critic Choice Awards es una ceremonia aparte de los Globos de Oro, en donde varios críticos de cine estadounidense se reúnen para celebrar los logros en el mundo cinematográfico. Se dan premiaciones en base a categorías específicas (mejor vestuario, cinematografía).

En la categoría de Mejor Película, están compitiendo Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Asesinos de la Luna, Ficción Americana, Maestro, Vidas Pasadas, Saltburn, El Color Púrpura, y Los Que Se Quedan.

Pero no solo se quedó ahí. Barbie también obtuvo nominaciones en Mejor Comedia, Mejor Peinado y Maquillaje, Mejor Director (Greta Gerwig), Mejor Guion Original (Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Actriz (Margot Robbie), Mejor Actor de Reparto (Ryan Gosling), Mejor Actriz de Reparto (America Ferrera), Mejor Actriz joven (Ariana Greenblatt), Mejor Edición (Nick Houy), Mejor Vestuario (Jacqueline Durran) y Mejor Banda Sonora (Mark Ronson y Andrew Wyatt). También se llegaron a nominar sus tres canciones originales, “Dance the Night,” “I’m Just Ken” y “What Was I Made For”.

Barbie ha llegado a sorprender a varios, obteniendo nueve nominaciones en los Globos de Oro y siendo una de las películas más taquilleras del año. ¿Llegará a los propios Óscars? Habrá que esperar.

