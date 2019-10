'John Wick’ es una de las sagas más exitosas de los últimos años, a pesar de que empezó con poco presupuesto, la franquicia ha logrado recaudar más de 600 millones de dólares en todo el mundo, cuenta con 3 películas estrenas, una en proceso de producción y ahora un primer spin-off llamado “Ballerina”.

La cinta fue anunciada por Lionsgate en julio de 2017 con la intención de expandir la franquicia y fue descrita como una mezcla entre “Nikita” (1990) de Luc Besson y el estilo 'pulp' de los directores Quentin Tarantino y Matthew Vaughn.

El guion a cargo de Shay Hatten, fue escrito antes de “John Wick: Parabellum”, por lo que es comprensible que este incluyera una pista del spin-off. En octubre de 2019, Len Wiseman confirmó que sería el director de “Ballerina” y que Keanu Reeves y Chad Stahelski serían productores ejecutivos.

Keanu Reeves es el protagonistas de la franquicia de John Wick (Foto: Lionsgate)

SINOPSIS DE “BALLERINA”

Según Deadline, “Ballerina” se centra en una joven asesina que forma parte de una organización y “que busca su venganza contra las personas que mataron a su familia”.

En ‘Parabellum', John Wick llega a la Ruska Roma en busca de ayuda del Director, interpretada por Anjelica Huston, quien enseña a bailarinas de ballet. Aunque se insinúa que se trata de una organización independiente de características especiales no se menciona nada de sus habilidades criminales.

Además, en ese lugar, aparece una de las jóvenes bailando en el escenario bailando, tal vez podría ser la protagonista de este spin-off.

TRÁILER DEL SPIN-OFF DE JOHN WICK

“Ballerina” aún no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES

En los créditos de la tercera película de “John Wick”, Unity Phelan bajo el personaje de Ballerina, pero aún no se ha confirmado si ella será la protagonista de esta película. Unity es una bailarina del Ballet de New York y no tiene experiencia por lo que es poco probable que el papel recaiga en ella.

Asimismo, aún no se sabe si Keanu Reeves aparecerá o no en la cinta, de hacerlo posiblemente sea a modo de cameo.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Len Wiseman Producción: Basil Iwanyk, Erica Lee, Chad Stahelski Producción ejecutiva: Keanu Reeves Guion: Shay Hatten

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BALLERINA”?

“Ballerina”, el primer spin-off de “John Wick”, aún no tiene fecha de estreno oficial.