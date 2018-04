'Avengers: Infinity War': Algunas teorías que explican el final de la película [Alerta de spoilers]

El estreno de ' Avengers: Infinity War ' ya es uno de los más populares de la historia de Marvel , rompiendo taquillas a nivel mundial. Sin embargo, su desenlace final a dejado muchas dudas entre los fans.

ALERTA DE SPOILER: Si todavía no has visto la película, te recomendamos ir al cine primero, antes de seguir leyendo esta nota.

Como se vio, el poderoso 'Thanos' logró conseguir todas las 'Gemas del infinito' y con la ayuda del 'Guantelete del infinito', hizo el fatídico chasquido de dedos que eliminó a la mitad de los seres vivos del universo, en su loca misión por otorgar el equilibrio.

Sin embargo, existen una serie de hechos que quizá muchos no notaron en la película, y que dan una explicación posible sobre lo que está por venir en las siguientes películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

LA EXTRAÑA ELECCIÓN DE DR. STRANGE



En uno de los momentos críticos de la película, luego que un descorazonado 'Peter Quill' arruinara todo el plan de quitarle el 'Guantelete del infinito' a 'Thanos', 'Dr. Strange' decidió entregar la 'Gema del Tiempo' al poderoso titan a cambio de la vida de Tony Stark.

Aunque todo pueda parecer una reacción meramente sentimental, debemos recordar que Dr. Strange no siente ningún apego por el egocéntrico Stark. Además, fue el mismo Strange quien haciendo uso de la 'Gema del Tiempo' observó los millones de futuros desenlaces de la 'guerra infinita' y descubrió que solo en uno ellos logran vencedores.

'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión) 'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión)

No sabemos qué fue lo que 'Dr. Strange' observó en ese futuro, pero podemos suponer que su extraña elección respondería directamente a ese desenlace.

VISIÓN ESTA VIVO



Luego de recibir la 'Gema del Tiempo', 'Thanos' se teletransporta a 'Wakanda' para arrancarle la 'Gema de la Mente' a 'Visión'. Sin embargo es detenido por la 'Bruja Escarlata', quien logra destruir al gema a costa de la vida de su amado robot.

Pero 'Thanos' ya cuenta con el poder del tiempo, por lo que simplemente lo retrocede y logra arrancarle la 'Gema de la Mente' a 'Visión' ¿Acabando con su vida?

'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión) 'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión)

Momentos antes, 'Shuri' intentaba lo mismo pero con la intención de conservar la conciencia de 'Visión'. La wakandiana trabajaba a toda velocidad en su laboratorio y antes de recibir un ataque directo, logra descargar algo y guardarlo. ¿Será esta la conciencia de 'Vición' para ser descargada nuevamente en su cuerpo robótico? Solo queda esperar las siguientes películas.

LAS PALABRAS FINALES DE THANOS



Luego de lograr su objetivo, 'Thanos' aparece en una realidad que presumiblemente sería el universo en el interior de la 'Gema del Alma' en donde ve a la pequeña 'Gamora', quien le pregunta cuánto le costó su cruzada.

El poderoso titan responde con pesar: "Todo". Pero esta respuesta no es en referencia a todas las almas que ha eliminado del universo, sino a la única que él realmente amo, la de 'Gamora'.

'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión) 'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión)

Otro dato importante en esta escena es que 'Thanos' aparece aún con el 'Guantelete' en la mano, pero este luce dañado. Este hecho hace que nos preguntemos sobre si será posible volver a usarlo, en caso de que los vengadores que quedan logren encontrar al titan.

UN NUEVO EQUIPO Y UNA NUEVA MISIÓN



Mientras que vimos a varios de los miembros vengadores convertirse en cenizas producto del chasquido de dedos de 'Thanos', muchos se preguntan sobre el futuro del equipo.

Los únicos héroes que quedan en la Tierra después de la batalla son 'Capitán America', 'Black Widow', 'Thor', 'Bruce Banner', 'Rocket', 'War Machine', 'Okoye' y 'M'Baku'. A todos ellos se le suman 'Tony Stark' y 'Nebula' que sobreviven en 'Titan'.

'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión) 'Avengers: Infinity War' y la sentimental misión de 'Thanos'. (Marvel/Difusión)

'Hawkeye', quien no aparece en toda la película, asumimos que sobrevivió, ya que los mismos Hermanos Russo confirmaron que el personaje está realizando su propia misión secreta durante los eventos de 'Infinity War'. Otro de los que probablemente sobrevivió es 'Ant-Man' y 'The Wasp', de quienes ya se anunció su próxima película. Además, al final de la película no se menciona si 'Shuri' o 'Wong' también desaparecieron, por lo que podemos suponer que no.

Por su parte, 'María Hill' y 'Nick Fury' también se convierten en cenizas, pero antes que esto suceda, este último logra mandar un mensaje de auxilio, y lo que sale en pantallas es el símbolo de 'Capitán Marvel', la poderosa superheroína de quien ya se confirmó su película en solitario.