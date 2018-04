Si no pudiste dormir el día que fuiste a ver 'Avengers: Infinity War' , no eres un fan del universo de Marvel . Seguro ya tenías a más de un superhéroe favorito dentro de todas las películas y presenciar su deceso te produjo daños emocionales.

Muchos personajes de 'Avengers: Infinity War' caen antes del trágico desenlace, en el que 'Thanos', ya con todas las 'Gemas del Infinito' en su guantelete, realiza el chasquido de sus dedos para acabar con la mitad del universo.

El primero es 'Heimdall', quien es apuñalado por 'Thanos' luego de abrir el 'Bifrost' para sacar de la nave del pueblo de 'Asgard' a 'Hulk'. Después 'Loki' intenta engañar al poderoso ser del planeta 'Titán' al ofrecerle sus servicios, pero es descubierto y paga el precio con la muerte.

También fallecen los seguidores del villano de 'Avengers: Infinity War', además de 'Gamora', cuyo deceso llenó de tristeza a 'Thanos' pero que fue necesario para que obtuviera la 'Gema del Alma'.

La masacre de héroes pudo haber culminado si 'Will' no hubiera perdido el control al enterarse del fallecimiento de 'Gamora' o si es que 'Thor' apuntaba su hacha a la cabeza de 'Thanos' y no al pecho. Pero 'Thanos' no solo sobrevivió, sino también hizo desaparecer a todos los demás personajes principales de la cinta y a la mitad del universo.