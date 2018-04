'Avengers: Infinity War': Estas son las películas de Marvel que todavía puedes ver en Netflix

¿Se estrenó ' Avengers: Infinity War ' pero todavía no has visto las películas previas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)? Pues en Netflix todavía hay algunas películas que podrían ayudarte.

La plataforma de contenido streaming todavía cuenta en su parrilla con varias películas del MCU que están relacionadas con la reciente estrenada 'Avengers: Infinity War'.

A continuación, te mostramos qué títulos podrás encontrar en la plataforma:

- Iron Man (2008)

- The Incredible Hulk (2008)

- Iron Man 2 (2010)

- Captain America: The First Avenger (2011)

- Thor (2011)

- The Avengers (2012)

- Iron Man 3 (2013)

- Thor: The Dark World (2013)

- Captain America: The Winter Soldier (2014)

- Guardians of the Galaxy (2014)

Aunque para que tengas mayor referencia a los acontecimientos de la 'Infinity War' te recomendamos también que consideres ver:

- Avengers: Age of Ultron

- Captain America: Civil War

- Dr. Strange

- Thor: Ragnarok

- Guardians of the Galaxy Vol 2

- Black Phanter



'Avengers: Infinity War' ya se ha convertido en todo un éxito de taquilla a nivel mundial, por lo que estará en cartelera durante varias semanas, así que aún hay tiempo para ponerte al día.