'Avengers: Infinity War' hizo historia al romper la taquilla a nivel mundial [VIDEO]

Tal como se había pronosticado, ' Avengers: Infinity War ' rompió la taquilla a nivel mundial e hizo historia al superar el récord de la más taquillera película de las historia con US$ 640.9 millones recaudados a menos de su primera semana de estreno.

Esta cifra superó a la recaudada por 'Rápidos y Furiosos 8', quien se mantenía en el primer puesto con US$ 541.9 millones a nivel mundial, contando incluso con lo recaudado en China. 'Avengers: Infinity War' se estrena en el país asiático recién el 11 de mayo.

Por si fuera poco, la cinta de Marvel también se convirtió en la más taquillera en su país de origen: Estados Unidos, con US$ 258.2 millones, superando a 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' que desde el 2015 mantenía el primer puesto con US$ 248 millones, informa Forbes.

La cinta también logró el primer lugar de taquilla en prácticamente todos los países en donde fue estrenada: Reino Unido (US$ 42.2 millones), Corea del Sur US$ 39.2 millones), México (US$ 25.1 millones), Australia (US$ 23 millones), Brasil (US$ 18.8 millones), India (US$ 18.6 millones), Francia (US$ 17.7 millones), Alemania (US$ 14.7 millones), Filipinas (US$ 12.5 millones) e Italia (US$ 11 millones).

'Avengers: Infinity War' suma también otros récords menores como la mayor recaudación durante un sábado, durante un domingo, el mejor estreno en el mes de abril, el mejor estreno de una película para mayores de 13 años y la película más rápida en superar las barreras de los 150, 200 y 250 millones. Todos estos a menos de una semana de su estreno.