'Avengers: Endgame': ¿Qué significa el final de la cuarta y última película de los Vengadores?

" Avengers: Endgame " llegó a todas las salas del mundo para mostrar el final de la 'Saga del Infinito'. Marvel Studios ha trabajado por más de 10 años para llevar esta historia a un trágico desenlace que cambiará para siempre su Universo Cinematográfico (UCM por sus siglas en inglés)

Sin embargo, incluso sus más fieles seguidores han tardado en entender lo que significa el final de "Avengers: Endgame". Con esta película, Marvel ha puesto el punto final a ciertos personajes icónicos que es muy poco probable que se vean en el futuro de la compañía.

Por ello, en esta nota haremos un repaso del verdadero significado del final de "Avengers: Endgame". ¡Atención! Más adelante habrán spoilers de la película, sobre su argumento y participación de los héroes y villanos por igual.

¿Qué significa el final de Avengers: Endgame?

En "Avengers: Endgame", sucede algo que muchos habían esperado y teorizado desde el estreno de Infinity War: los Vengadores viajando a través del tiempo. Esto lo hicieron como una última opción para regresar todo a la normalidad, ya que Thanos había destruido las Gemas del Infinito en su presente.

Gracias a la tecnología de Tony Stark, recrearon un Guantelete del Infinito que contuvo las Gemas recuperadas del pasado. Con esto, Hulk logró hacer un chasquido de dedos que devolvió a todos los fallecidos de Inifnity War a la vida, pero al costo de prácticamente perder un brazo en el proceso.

Lastimosamente, el Thanos del pasado descubrió el plan de los Vengadores y los siguió al presente con ayuda de Nébula. Luego de una batalla final contra el ejército del Titán Loco, Iron Man se sacrificó al usar nuevamente las Gemas del Infinito para desaparecer a sus enemigos.

Ahora, ¿qué significa esto para el UCM? ¿Cómo queda Marvel Studios y los Vengadores ahora que tanto Iron Man como Black Widow se sacrificaron por un bien mayor?

Qué significa el sacrificio de Tony Stark

Sin duda alguna, uno de los momentos más impresionantes de la película es cuando Iron Man utiliza su traje para improvisar un Guantelete del Infinito y utilizar las Gemas para vencer al ejército de Thanos. Al final, él fallece y luego se muestra un mensaje que le dejó a su familia antes de morir.

Para muchos, este último mensaje le ha dado a Pepper Potts y a su hija Morgan la inspiración necesaria para que continúen su legado. En los cómics de Marvel él "revive" al transmitir su conciencia en forma de Inteligencia Artificial, pero este no parece ser el caso de su versión cinematográfica.

Tony Stark como Inteligencia Artificial (Foto: Marvel Comics) Tony Stark como Inteligencia Artificial (Foto: Marvel Comics) Tony Stark como Inteligencia Artificial (Foto: Marvel Comics)

Parece ser que esta película sería el último adiós de Iron Man, el personaje que lo inició todo en el lejano 2008 con el primer film. Es poco probable que Robert Downey Jr. vuelva a portar el manto de este superhéroe más adelante, a menos que sea para alguna serie ubicada en el pasado antes de los eventos de "Avengers: Endgame".

Qué significa el sacrificio de Black Widow

A pesar de todo, Iron Man no fue el primero en sacrificarse por el bien mayor. Natasha viajó con Hawkeye al Planeta Vormir, lugar donde les revelaron que uno de los dos debería perder la vida para que el otro consiga la Gema del Alma. Luego de una pequeña batalla en donde parecía que Clint sería el sacrificio, Natasha logra engancharlo y ella cae al vacío perdiendo la vida al instante.

Se sabe que existe una película de Black Widow en producción, por lo que este sacrificio significaría que el largometraje se ubicaría en eventos anteriores a "Avengers: Endgame". Las teorías más populares indicarían incluso que se remontaría a lo sucedido en Budapest, recurrentemente mencionado por ella y Barton.

Lo cierto es que ahora Natasha no aparecerá en futuros proyectos del MCU, a no ser que se vea en flashbacks. Durante la película, se confirma que los sacrificados para conseguir la Gema del Alma no pueden ser revividos, ni siquiera por las Gemas del Infinito.

Qué significa el final del Captain America

Steve Rogers envejece en los cómics (Foto: Marvel Comics) Steve Rogers envejece en los cómics (Foto: Marvel Comics) Steve Rogers envejece en los cómics (Foto: Marvel Comics)

Al final de "Avengers: Endgame", Captain America se ofrece para llevar las Gemas del Infinito a su momento específico en el pasado de donde fueron tomadas. Si bien él podría haber vuelto luego de esto, tomó la decisión final de quedarse junto a su amada Peggy Carter para vivir la vida que nunca tuvo.

Con esto, el Capitán también cierra su ciclo como superhéroe al lograr lo que siempre deseó: tener un baile con Peggy. Si bien es cierto que no se sabe nada sobre lo que hizo realmente en el pasado, su anillo de bodas demostró que él ya está listo para retirarse completamente de su trabajo como superhéroe.

De hecho, al final Steve le dice a Falcon que utilice el escudo del Capitán América, pasándole así el manto oficialmente a la nueva generación de Vengadores. Es posible que, considerando que en esta realidad Peggy Carter falleció, Steve siga aconsejando a su grupo en el futuro, pero es muy poco probable que vuelva a la pantalla grande o salte a la acción en el futuro del MCU.