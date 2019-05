"Avengers: Endgame": ¿Qué pasó con las 'Gemas del Infinito' luego del final de la película?

"Avengers: Infinity War" presentó a las poderosas Gemas del Infinito, artefactos que juntos daban un poder casi omnipotente a su portador. Así lo demostró Thanos al chasquear los dedos y desaparecer a la mitad de los seres vivos de todo el universo, cosa que los Vengadores intentaron revertir en "Avengers: Endgame".

Más allá de su poder, las Gemas del Infinito trajeron consecuencias desastrosas al 'Titán Loco', quedando prácticamente inválido luego de utilizarlas para cumplir su objetivo. Sin embargo, algo sucedió al final de la última película de Marvel Studios que ha dejado a más de un seguidor confundido.

¡Alerta! Más adelante habrá spoilers de "Avengers: Endgame", tanto de su trama como de su final explicado y posibles teorías de lo que sucederá en el futuro del MCU.

¿Qué pasó con las Gemas del Infinito luego de Endgame?

Thanos utilizó sus últimas fuerzas para "destruir" las Gemas del Infinito y así nadie pueda deshacer su plan (Foto: Marvel Studios)

Casi gran parte de "Avengers: Endgame" se desarrolla alrededor del viaje por el tiempo hacia varios puntos del pasado, donde los Vengadores consiguieron las Gemas del Infinito para utilizarlas en el presente y así revertir lo que hizo Thanos en Infinity War.

De hecho, este plan nació a partir de lo que confesó el 'Titán Loco': para evitar que alguien revirtiera lo que hizo con su famoso 'Snap', él destruyó las Gemas del Infinito con otro chasquido de las mismas.

Sin embargo, algo no cuadra. Según "The Ancient One" del pasado, quitar una de las Gemas del Infinito sería desastroso para la continuación del espacio tiempo, condenando a esa realidad a un oscuro destino para siempre. ¿Será que el Thanos de Infinity War sería el responsable de la futura destrucción del universo?

Ante esto, en una serie de preguntas y respuestas Anthony y Joe Russo respondieron esta incógnita para que los fans no se queden con la duda, resultando con una de las revelaciones más importantes para el futuro del MCU: las Gemas del Infinito no fueron destruidas.

"Thanos solo redujo las Gemas del Infinito a nivel atómico," comentó uno de los hermanos. "Las gemas aún están presentes en el universo". Ahora bien, las gemas del pasado fueron devueltas por el Capitán América luego del chasquido que hizo Tony Stark, pero las del presente aún se encuentran en algún lugar esperando para volver a ser usadas.

¿Usará Marvel Studios este recurso nuevamente? En los cómics las Gemas del Infinito protagonizan diferentes conflictos en donde intervienen los Vengadores, Thanos y las mismas entidades cósmicas como el Tribunal Viviente, la Muerte y Eternidad.

Considerando que Thanos ha desaparecido junto a todo su ejército y los 'Vengadores' aún no saben que las Gemas no han sido destruidas, puede que por el momento no aparezcan hasta después de muchas películas de Marvel.