'Avengers: Endgame' confirma lo nuevo que se verá en su reestreno

La semana pasada, Kevin Feige confirmó que Marvel Studios estaba pensando llevar nuevamente a " Avengers: Endgame " a la taquilla mundial, agregando material extra nunca antes visto por los fans de la compañía.

Esto elevó la imaginación de muchos hasta un nivel extremo, considerando que Marvel incluyo llegaría a mostrar el inicio de los 'X-Men' o los '4 Fantásticos', franquicias que ahora podrían participar dentro del MCU de manera oficial. Sin embargo, la verdad estaba muy alejada de estas suposiciones.

Disney abrió las cortinas que escondían el misterio y reveló que la "nueva" versión de "Avengers: Endgame" no se modificaría, sino que se agregarían algunas piezas. Tal como se especifica en el denominado "Bring Back Event", serían tres los nuevos contenidos del film:

En primer lugar, Anthony Russo tomaría la batuta para una nueva introducción de la película, para luego dar pase una escena eliminada que "aún no ha sido terminada". Finalmente, se presentaría un primer vistazo de "Spider-Man: Far From Home", que llega a todos los cines en las próximas semanas.

Adicionalmente, aquellos fans que reserven los tickets con anticipación, recibirán un póster de arte inédito sobre el evento junto a sus entradas, para ser reconocidos por Marvel como unos verdaderos fans de la franquicia.

Definitivamente esto no es lo que esperaban los devotos seguidores de Marvel, pero considerando el poco tiempo que ha tenido la compañía para tomar la decisión de un re-estreno, tampoco era mucho más de lo que podían ofrecer.

Es de esperarse que los espectadores que atiendan al re-estreno de "Avengers: Endgame" sean muy pocos, y solo los más fieles fans querrán ver este nuevo contenido en la pantalla grande. La película de Marvel Studios llegará a todo el mundo desde el 27 de junio de 2019.