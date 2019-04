"Avengers Endgame": ¿cómo Chris Hemsworth consiguió el papel de Thor en el MCU?

Desde su primera aparición en Thor, Chris Hemsworth se ha convertido en uno de los actores favoritos para los fans de Marvel. La compañía contrató al actor para comenzar su legado en el cine a través del conocido Dios del Trueno, y ahora todo rendirá frutos con el final de la Saga del Infinito al estrenarse "Avengers: Endgame".

Sin embargo, su entrada al universo de Marvel no fue nada fácil. Así como Chris Evans en su momento que tenía mucho miedo de trabajar para la productora, o como Bruce Banner que no recibió el apoyo de los fans al reemplazar a Edward Norton, Thor también tiene su propia historia que contar.

Y esto sucedió sorpresivamente en el sitio Quora, un lugar donde cualquiera puede hacer preguntas a todo el mundo y ser respondidas por quien sea. Un día, un curioso de Internet preguntó cómo había sido elegido Chris Hemsworth como Thor para el MCU, a lo que un usuario con ese nombre se hizo pasar por el actor para responder su pregunta:

"Tuve una audición muy temprana al principio del proceso, no me fue muy bien. Mi hermano pequeño (Liam Hemsworth) tuvo la misma audición y casi consiguió el papel. Entonces no lo hicieron porque dijeron que era demasiado joven, así que volvieron a abrir el casting. Estaba realmente enojado porque él casi consiguió el papel, así que regresé con una nueva furia. En realidad, tuve que llamarlo y decir '¿cómo fue la audición? Dame algunos consejos ‘, afortunadamente lo hizo, y obtuve el papel. Así que fue un evento familiar muy colaborativo, ese. Motivado por una pequeña rivalidad fraterna".

Poco después, otro usuario con el nombre de "Seth Winters" corregiría la versión del supuesto actor de Marvel, quien borró su comentario aceptando tácitamente que no era el actor respondiendo. Esto fue lo que dijo el usuario:

"El tipo que pretende ser Chris Hemsworth está realmente equivocado en una cosa. El casting para Thor se abrió. Chris Hemsworth tuvo una audición para ser Thor, pero no obtuvo el papel. Más tarde, se convencieron de que le dejarían hacer una audición por segunda vez, lo que le dio el papel de Thor. Su hermano Liam hizo una audición para Thor, pero sí, era demasiado joven para el papel."

Luego de obtener el papel, lo que más le preocupaba a Marvel Studios y a sus productores era el resultado final de la película. Al inicio de la Fase 1, todo era demasiado incierto, ya que el éxito o el fracaso de la franquicia dependían únicamente de la crítica y de los fans.

No obstante, según las palabras del mismo director Kenneth Branagh, el actor tomó un papel importante para que tanto la película como el personaje funcionaran en conjunto para la preparación de "The Avengers":

"No hay duda de que Kevin Feige solía decirme: 'Este es el desafío más difícil para nosotros, para hacer que esta película funcione en sí misma y que encaje en este gran universo'. De hecho, creo que Thor y la actuación de Chris Hemsworth convirtieron esto en una parte absolutamente íntegra".

Por su parte, Chris Hemsworth la estaba pasando mal en su carrera como actor. Antes de hacer la audición de Marvel Studios, él solo había aparecido en la película de "Star Trek" de 2009 y era recordado por su papel en "Home and Away", serie que dejó en el 2007. No conseguía ningún otro papel hasta que vino "The Cabin in the Woods" y "Red Dawn".

Durante este tiempo, según reveló a la revista Men’s Health, él sufría de mucha ansiedad, ya que siempre quiso actuar toda su vida y una de las cosas que más quería hacer era pagar la casa de sus padres, algo que ellos no habrían podido hacer solos.

Al parecer, fue esta misma ansiedad que lo llevó a ponerse muy nervioso en las audiciones y probablemente sea ese el motivo por el cuál la primera prueba para el papel de Thor no salió bien, pero lo cierto es que luego de su segunda oportunidad, todo mejoró para el actor australiano.

Ahora, ya convertido en una superestrella, él deberá decirle adiós (solo en caso de que Thor muera o desaparezca) a su icónico personaje de Marvel en "Avengers: Endgame", una película que augura lo peor para los Vengadores en su último intento para enfrentar a Thanos y volver todo a la normalidad.