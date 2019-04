Avengers: Endgame: ¿cuál es el agujero de guion que creó la última película de Marvel?

' Avengers: Endgame ' llegó a los cines de todo el mundo con el final del camino para los héroes más fuertes del mundo. Marvel Studios dedicó una década entera para construir el mundo de los 'Vengadores', los mismos que tuvieron una última batalla contra Thanos luego de su famoso 'Snap', que desapareció a la mitad de toda la vida del universo.

Por otro lado, la película también presentó el final del camino para algunos de los Vengadores originales (por no decir todos), por lo que el futuro del MCU tendrá necesariamente que recurrir a nuevos héroes como Spider-Man, Black Panther y Doctor Strange.

Lastimosamente, existe un enorme agujero de guion que dejó "Avengers: Endgame" ante su estreno y hasta el día de hoy este cambio no tiene ninguna explicación válida. ¡Atención! Más adelante habrá spoilers de la última película de los 'Vengadores'.

¿Cuál es enorme agujero de guion de Avengers: Endgame?

Como se sabe, gracias a la tecnología de Tony Stark, los conocimientos de Ant-Man y la fuerza de Hulk, los Vengadores logran viajar al pasado, recolectar las Gemas del Infinito y utilizar un Guantelete provisional para devolverle la vida a los desaparecidos por chasquido de Thanos en Infinity War.

Hasta este punto todo se ve perfecto, pero el mayor problema viene cuando los espectadores se dan cuenta que lo hicieron 5 años después del gran desastre. Al final de la cinta, se observa como Spider-Man y su mejor amigo Ned se re-encuentran en la escuela, implicando que él también había desaparecido esos cinco años.

Pero algo no cuadra. En los tráilers de "Spider-Man: Far From Home", la próxima película de Marvel Studios que se ubica meses después de los eventos de Endgame, se muestran a Flash, Betty, Michelle y otros personajes principales del primer film que aún se encuentran en la secundaria.

Esto puede ser una gran y conveniente coincidencia de parte de la compañía para tener a sus mismos protagonistas, pero esto deja ver un problema mayor que solo unos chicos de la escuela: la mitad del mundo entero volvió 5 años después de la gran tragedia de Thanos.

¿Qué pasa con las familias, viudas, esposas, novios y más personas que vieron a sus seres queridos desaparecer? Lo lógico, tal como el Capitán América menciona en "Avengers: Endgame", es que en ese tiempo ellos siguieron adelante y encontraron nuevos compañeros de vida, solo para descubrir 5 años después que todos regresarían sin ningún recuerdo del tiempo que pasó.

Si se considera que incluso después de tantos años a muchos les costaba seguir adelante, la reaparición de los seres perdidos hace tanto tiempo también ocasionaría un desastre mundial por la nueva redistribución de recursos, la re-activación de la economía y le inserción de los "nuevos" integrantes de la humanidad al nuevo 'status quo'.

Parece improbable que luego de todos estos eventos "Spider-Man: Far From Home" se ambiente en un mundo completamente restaurado, pero aún queda ver qué explicación tendrá la película con su ubicación en el tiempo y cómo la sociedad se recuperó tan rápido del regreso de los caídos por Thanos. Parece ser que Marvel Studios abrió un gran problema que será difícil explicar en la Fase 4 del MCU.